ASCOLI PICENO – Si ricorda che nella giornata di domani, martedì 24 dicembre, gli uffici comunali di Ascoli resteranno aperti solo in orario mattutino secondo i consueti orari. Lo stesso varrà per la giornata di lunedì 30 dicembre.

Infatti, come stabilito dall’Amministrazione comunale, in occasione delle festività natalizie gli uffici e i servizi dell’Ente, in via del tutto eccezionale, effettueranno il rientro pomeridiano nei giorni di lunedì 23 e lunedì 30 dicembre 2024, anticipando quelli previsti, rispettivamente, martedì 24 e martedì 31 dicembre 2024.

