ASCOLI PICENO – La Bottega del Terzo Settore ha ospitato la conferenza di presentazione della 21’ edizione di DanzAscoli. Presenti il direttore artistico Tina Nepi e il presidente dell’associazione ’Miniera delle Arti’, Diego Giacoboni. Il festival è in programma dal 27 al 31 dicembre e gode del patrocinio e del contributo della Regione Marche, del Comune di Ascoli, del Bim Tronto, dell’Avis, della Fondazione Carisap, della BCC Picena e di Confindustria Ascoli. Lo stage di danza internazionale alla presenza di alcuni tra i migliori ballerini italiani, si terrà al Teatro Ventidio Basso, al foyer, al Teatro dei Filarmonici e nella ‘Sala degli Specchi’ di Palazzo Alvitreti. “Quella del Teatro dei Filarmonici è una novità – ha dichiarato Tina Nepi – toglieremo le poltroncine e si ballerà in platea sotto ai vari palchetti. Sarà una cosa eccezionale anche perché quando andiamo nelle altre città spesso si balla in palestre poco confortevoli e spesso neanche fornite della giusta attrezzatura.

Qui i ballerini troveranno delle location fantastiche e ringrazio l’amministrazione comunale che ce le ha messe a disposizione. È il motivo per cui ho scelto di fare questo stage ad Ascoli, nella mia città e nel centro storico per dare anche la possibilità ai ballerini e ai loro accompagnatori di poter visitare il centro storico. E che questa cosa piaccia molto lo si vede dal fatto che molti appena finito lo stage prenotano già per l’anno successivo. Quest’anno avremo insegnanti davvero straordinarie: Cristina Amodio e Clara Santoni per il classico, Ivan Testini per la danza moderna contemporanea, Mister Nevo per l’hip hop, Iacopo Paone per il breaking, Niccolò Basile e Giorgia Faggionato per Athletic Dance Theatre dell’Accademia Kataklò di Giulia Staccioli. La Sala degli Specchi di Palazzo Alvitreti è ringrazio Confindustria per avercela messa a disposizione, ospiterà invece le lezioni per i bambini con Micaela Greganti per il classico, Luisa Ronzoni per la moderna, Mila Di Rocco ‘Rats’ per l’hip hop e il duo Gabry & Lory per il breaking. Le lezioni di danza saranno accompagnate dal maestro Carmelo Di Girolamo e si svolgeranno dalla mattina alle 8 alla sera alle 19, poi il 31 dicembre festeggeremo l’ultimo dell’anno insieme alla Locanda del Medioevo”.

Soddisfatto il Presidente Giacoboni: “Dopo la Pandemia – ha ammesso – abbiamo deciso di spostare ‘DanzAscoli’ tra Natale e Capodanno riscontrando grande interesse. In precedenza era programmato a luglio, ma poi abbiamo visto che c’erano altri stage in quel periodo, che comunque coincideva con gli esami di Stato e molti ballerini non potevano partecipare. Paradossalmente abbiamo invece trovato molta più partecipazione in questo periodo natalizio e anche più disponibilità degli insegnanti. Lo scorso anno c’erano circa cento ballerini e contiamo di ripetere la stessa partecipazione anche per questa edizione. Ringrazio tutti i Comuni del Cratere che ci hanno concesso il patrocinio e che hanno ospitato oltre trenta spettacoli nel corso del 2024 perché DanzAscoli non è solo ballo. Cosi come ringrazio le varie associazioni, tra cui la nuova NU7, che è composta da sette professionisti esperti nelle produzioni video”.

