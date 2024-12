ASCOLI PICENO – Il 21 Dicembre presso l’istituto Ulpiani di Ascoli Piceno, si è svolta la consegna della terza borsa di studio intitolata a Primo Velenosi allo studente più meritevole del corso di enologia.

Giunge ormai alla sua terza edizione il progetto che nasce con il festeggiamento dei 40 anni dell’azienda vitivinicola Ercole Velenosi. L’azienda, fondata nel 1982 da Ercole Velenosi, con l’aiuto di suo padre, incarna nella storia dell’imprenditoria ascolana un esempio di lungimiranza, passione ed umiltà. Il percorso iniziò ben prima di 43 anni fa, precisamente nel 1965, anno in cui l’imprenditore Primo Velenosi acquistò il terreno dove sorge ora una delle più grandi aziende del territorio.

Fu proprio la visione di un futuro incentrato sui valori e beni del passato, a dar vita ad una realtà ad oggi conosciuta a livello internazionale. Un viaggio iniziato con una produzione limitata e con vigneti circoscritti al territorio Piceno, che in un tempo non troppo esteso, si è trasformata in una produzione su larga scala con l’inclusione di vigneti non autoctoni.

La borsa di studio nasce quindi, oltre che per avere un ricordo di uno dei pionieri dell’azienda, anche per premiare colui, o nel caso di quest’anno, colei che maggiormente incarna i valori che sono stati alla base della creazione di un impero. La vincitrice dell’anno 2024, è un esempio lampante di forza di volontà, amore per le materie prime ma soprattutto coraggio nell’intraprendere un percorso incentrato sul mondo dell’imprenditoria femminile.

