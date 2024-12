ASCOLI PICENO – Nella mattinata odierna, 27 dicembre, si è svolta la Commissione Ambiente e Politiche Giovanili.

“E’ stata l’occasione per fare chiarezza su un tema, quello del verde, al centro del dibattito negli ultimi giorni” ha spiegato il Sindaco Marco Fioravanti.

“Alla presenza dell’agronomo Agostino Agostini, sono state ripercorse le principali vicende degli ultimi anni legate al verde urbano: dalle forti nevicate del 2017, che causarono la caduta di alcune piante, fino ad arrivare ai vari incontri pubblici con associazioni di categoria ed esperti di settore. Un percorso che, nel corso degli anni, ha portato al censimento delle oltre 5000 piante presenti sul territorio comunale. Un dettagliato lavoro di analisi che ha evidenziato, oggi, la presenza di 74 piante classificate D, dunque pericolose, che richiedono una necessaria sostituzione a garanzia della sicurezza e incolumità pubblica. Contestualmente, come già previsto dalla nostra Amministrazione, verranno piantumate 137 piante, mantenendo le stesse specie arboree già condivise nei precedenti tavoli svolti con le associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di realizzare un Piano del Verde unico e innovativo, nel rispetto di quanto previsto dalla ‘Strategia nazionale del verde urbano’, che unisca tutela ambientale, rigenerazione urbana e partecipazione dei cittadini. Tra gli obiettivi principali figurano quelli di mitigare l’effetto isola di calore e favorire il microclima, ridurre il consumo di suolo e aumentare la superficie di aree a verde, e ridurre l’inquinamento da fonti fossili. Mi auguro che questa giornata, alla quale hanno partecipato anche i consiglieri di opposizione facenti parte della Commissione, ponga fine ad alcune sterili polemiche sollevate dagli stessi e sia stata utile per fare chiarezza sul percorso che sta portando avanti l’Amministrazione Comunale. Continueremo a lavorare, per garantire benessere e sicurezza dei cittadini e nell’ottica di crescita e sviluppo della città”.

