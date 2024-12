ASCOLI PICENO – Si avvicina una partita molto sentita.

Il 2025 si aprirà con il derby fra Atletico Ascoli e Samb al “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, valevole per il girone F di serie D.

La società bianconera ha dato spazio al neo arrivato Andrea Feltrin, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Quando ho saputo che potevo tornare ad Ascoli non ci ho pensato neanche un minuto, ho subito accettato. Ho ritrovato una società molto ambiziosa. Con la Samb sarà una partita difficile in uno stadio importante e contro una squadra blasonata. Veniamo da due sconfitte di fila, questo è il match che ci serve per darci una scossa. Dobbiamo essere pazienti. Siamo comunque sereni e pensiamo a lavorare bene per il prossimo anno”.

