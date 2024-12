Per ulteriori info sull’ordinanza disponibile il link dell’Arengo per tutti i cittadini e le persone interessate dalle aree coinvolte dal provvedimento

ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 813 del 20 dicembre 2024 l’Amministrazione Comunale di Ascoli dispone, per il giorno 3 gennaio 2025, dalle ore 14:00 alle ore 20:00,

1) Piazza Viola

– divieto di sosta con rimozione coatta lato nord ;

– l’interdizione del transito veicolare corsia nord ;

Presenza di moviere in Piazza Viola/Via dei Bonaccorsi/Via dei Bonaparte , al fine di facilitare l’uscita in sicurezza dei veicoli in sosta sul lato SUD;

2) dare ampia informazione agli abitanti di zona e alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D.

3) istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per Piazza Viola ” con la presenza di un moviere che potrà permettere il transito agli autorizzati diretti in Via Mercantini;

– Corso Vittorio Emanuele intersezione con Via D. Alighieri.

AUTORIZZA

In deroga al divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3500 Kg posto in Corso V. Emanuele all’angolo di Via D. Alighieri a far proseguire i propri automezzi e non, di massa superiore , in direzione della Via Bonaparte e Piazza Viola presso il cantiere di cui trattasi.

A far transitare in senso contrario di marcia in Via Bonaparte i suddetti automezzi per il tratto compreso tra Via L. Mercantini e il Corso V. Emanuele previo l’indispensabile interruzione momentanea della viabilità da effettuare a propria cura e spese , con l’ausilio movieri.

