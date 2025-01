PIANESE-ASCOLI, match valido per la 2° giornata di ritorno del Campionato Serie C NOW, è in programma lunedì 6 gennaio, alle ore 15

ASCOLI PICENO – Sarà Francesco Burlando della sezione di Genova, ad arbitrare PIANESE-ASCOLI, match valido per la 2° giornata di ritorno del Campionato Serie C NOW, in programma lunedì 6 gennaio, alle ore 15, allo stadio Comunale di Piancastagnaio. Gli Assistenti sono Michele Colavito di Bari e Daniele Antonicelli di Milano. Quarto Ufficiale Christian Ferruzzi di Albano Laziale.

I toscani sono reduci dal pareggio contro il Perugia per 1 a 1, i bianconeri ugualmente sono reduci dal pareggio in casa contro la Spal con lo stesso punteggio, entrambe le squadre sono appaiate a 25 punti in classifica. Mister Di Carlo dovrà fare a meno degli squalificati D’Uffizi e Varone.

Nella giornata di oggi 2 gennaio si apre ufficialmente la sezione del calciomercato invernale, che sarà aperta fino alla mezzanotte del 3 gennaio, la società sta lavorando per integrare la rosa con dei centrocampisti di qualità. In uscita l’esterno Achik che dovrebbe tornare a Bari per poi essere girato all’Audace Cerignola e il centrocampista Campagna, che non ha brillato in questo inizio campionato e potrebbe passare al Carpi.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.