ASCOLI PICNEO – Primo movimento in uscita nel mercato invernale per l’Ascoli Calcio che ha comunicato il trasferimento di Simone Campagna a titolo definitivo al Carpi. Il Club bianconero ringrazia Simone per i mesi trascorsi con la maglia dell’Ascoli e rivolge al calciatore un caloroso in bocca al lupo per la sua carriera.

Simone Campagna, arrivato ad Ascoli dal Ravenna (Serie D) a luglio firmando fino al 30 Giugno 2025 con opzione per un’ulteriore stagione. Ha messo a referto 13 presenze di cui solo due da titolare.

