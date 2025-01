CASTIGNANO – Il 4 gennaio l’Avis di Castignano, in collaborazione con Marche a rifiuti zero, ha preparato le calze della befana insieme ai bambini e ai volontari, con un laboratorio di riciclo creativo fatto di carte da regalo riusate, scampoli di stoffa, decorazione natalizie, passamanerie, nastrini, cartoni e cartoncini recuperati dagli imballaggi dei regali, bottoni e tanto altro.

Tra i bambini c’erano Davide, Mia, Andrea, Alessia, Daniele, Elena Sofia, Ginevra, Ambra, Gianluca, Giuseppe, Emma, Paride e Marco, tutti felici di lavorare con i volontari Mia, Cristina, Viola, Gemma, Stefania, Sabrina, Marisa, Mariella e tanti altri.. in quel miscuglio di età e di capacità non si capiva più chi era adulto e chi bambino e chi insegnava a chi.

Cristina, Viola e Gemma hanno preparato alcuni ritagli di carta per fare una simpatica befana con materiali di riciclo, molto facile, da poter decorare, divertendoci: rotoli di carta igienica, un cartoncino nero per il cappello, uno per il manico di scopa, due ritagli di carta da pacchi per i capelli della befana e per le setole.

I bambini hanno colorato i rotoli, dipinto il viso della befana con i colori a tempera e attaccato varie decorazioni sui cappelli.

Per fare la calza da riempire di dolcetti, invece, Marisa ha portato la macchina da cucire e ha rifinito le calze ritagliate dai bambini dagli scampoli di stoffa portati da casa. Poi i bambini hanno pescato tra le decorazioni sparse sui tavoli e hanno realizzato delle composizioni molto colorate e vivaci. Abbiamo usato alcune stoffe di seta lucida e con paillette, da cui abbiamo ritagliato piccoli alberi di Natale da attaccare alle calze. C’erano anche delle piccole pigne, dei ramoscelli di alberi sempreverdi, dei fiori secchi.

Il sindaco Fabio Polini e il consigliere comunale Simone Capitani sono venuti a confermare che i bambini sono stati buoni nel 2024 e quindi potevano ricevere una calza con i dolcetti e non solo cenere e carbone!

Una volta pronte, le calze sono state messe sul tavolo e mentre i bambini facevano merenda – con piatti e bicchieri durevoli – è arrivata la befana e le ha riempite di caramelle e dolcetti natalizi.

Alla fine della giornata, ognuno ha riportato a casa i suoi ritagli per una prossima avventura da fare con le mani e con “quelchecè”, senza nessuno spreco!!

