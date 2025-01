ASCOLI PICENO -Al termine di Pianese-Ascoli Mister Di Carlo ha commentato così la prova dei bianconeri: “La Pianese ha iniziato molto meglio di noi nei primi 20’; come accade sempre dopo la sosta, non si sa mai come si riparte, oggi non abbiamo avuto un buon approccio alla gara, ma dopo 20’ le nostre trame sono venute fuori con maggiore continuità. Il nostro gol, molto contestato dalla Pianese, è regolare, mentre non credo lo sia quello avversario, quindi se c’è qualcuno che deve lamentarsi è l’Ascoli. Come risultato non ci torna qualcosa perché non avremmo dovuto subire quel gol, poi va dato merito alla Pianese, ma l’Ascoli ha mostrato carattere anche in inferiorità numerica e ci ha provato fino alla fine. Alla fine, nonostante l’occasione avuta sul finale da Corazza, il pareggio è giusto per quello che si è visto in campo. Da due mesi abbiamo cambiato rotta, la squadra sta crescendo, l’Ascoli sta mettendo in mostra ì propri giovani, che sono bravi, oggi ne avevamo molti in campo, sappiamo che siamo l’Ascoli e dobbiamo lottare sempre fino al 95’, ce lo chiedono la proprietà e i tifosi, la squadra ne è consapevole, mi piace questo carattere. La Pianese è una squadra che gioca a memoria e oggi ha trovato un Ascoli tosto. Abbiamo giocatori di qualità che possono cambiare la partita da un momento all’altro. Oggi siamo stati penalizzati da due episodi: il gol avversario, in fuorigioco, e poi in occasione del fallo di reazione di Simeoni su un nostro giocatore ed è stato sanzionato solo con l’ammonizione”.

