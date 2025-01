Per l’assegnazione di un premio riservato a giuriste e studiose di diritto, per articoli pubblicati in materia forense, di lavoro e previdenza

ASCOLI PICENO – Nella ricorrenza del primo anniversario della scomparsa dell’avvocato Daniela

Carbone, avvocata giuslavorista venuta prematuramente a mancare lo

scorso anno, il Soroptimist di Ascoli Piceno la ricorderà nel corso di un

evento in programma domenica 12 gennaio. In memoria dell’avvocato

Carbone, che è stata socia del club per più di dieci anni, il Soroptimist ha

istituito un concorso per l’assegnazione di un premio riservato a giuriste e

studiose di diritto, per articoli pubblicati in materia forense, di lavoro e

previdenza. Domenica 12 gennaio alle ore 11, presso la Sala degli

Specchi di Palazzo Alvitreti (sede Confindustria), si terrà la cerimonia

pubblica di conferimento del premio, alla sua prima edizione. Un’iniziativa

fortemente voluta dalla Presidente del club, Romina Pica, che ha curato la

pubblicazione del bando, uscito nel settembre scorso.

“Abbiamo voluto

ricordare Daniela – ha sottolineato la Presidente – con un’iniziativa che

riproporremo ogni anno e che servirà a mantenere viva la sua memoria e

a renderle omaggio per il suo impegno sia nella professione che

nell’associazione, di cui è stata una colonna portante per diversi anni”.

Daniela Carbone, dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università la

Sapienza di Roma, seguendo le orme del papà Leonardo si era

specializzata in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza presso

l’Università di Macerata. Dal 2017 era entrata a far parte del Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli. La passione per la scrittura l’aveva

portata a collaborare con diverse riviste e case editrici per la pubblicazione

di articoli e volumi in materia di lavoro e previdenza. Entrata nel

Soroptimist nel 2012, ha ricoperto diversi ruoli nel direttivo del club

ascolano, tra cui quello di consigliera e segretaria, dal 2020 al 2022.

“Daniela è stata una vera soroptimista – ha aggiunto Romina Pica – una

professionista competente e preparata, che ha dato tantissimo al

Soroptimist, contribuendo alla realizzazione di tanti nostri progetti,

mettendosi sempre a disposizione per le varie iniziative che in questi anni

abbiamo messo in campo”.

Diverse le domande di partecipazione pervenute per prima edizione del

premio che è stato assegnato alla dottoressa Arianna Abbasciano, assegnista

di ricerca presso l’Università di Bari, per la trattazione dal titolo “La

manodopera femminile in agricoltura. Prospettive di tutela”.

La commissione giudicatrice era costituita dalla Presidente Soroptimist di

Ascoli, Romina Pica, dall’avv. Paolo Travaglini, Presidente Ordine Avvocati

di Ascoli Piceno e dall’avv. Maria Capponi, Presidente della Camera Civile

Picena, già intitolata a “Daniela Carbone”. Come stabilito dal bando, in

linea con le finalità istituzionali del Soroptimist, nella valutazione delle

pubblicazioni ha costituito criterio di priorità, la trattazione di tematiche

legate ai valori costituzionali che tutelano la donna nel nostro

ordinamento giuridico.

Il premio ha un valore di mille euro ed è stato finanziato dalla famiglia

Carbone. Alla cerimonia di premiazione parteciperà anche il Sindaco di

Ascoli Marco Fioravanti, oltre a vari colleghi di Daniela, professionisti e

amici che vorranno ricordarla.

