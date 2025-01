ASCOLI PICENO – Ecco il secondo evento di Editoria & Progetto, un forum interdisciplinare ideato per promuovere libri e progetti editoriali di rilievo scientifico, curato da Giuseppe Bonaccorso, Manuel Scortichini e Carlo Vinti.

Editoria & Progetto propone una serie di incontri quindicinali da dicembre 2024 a luglio 2025, con l’obiettivo di costruire un ponte tra il mondo accademico e la comunità cittadina, valorizzando le ricerche scientifiche della Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino e, al contempo, ospitando autori di fama nazionale e internazionale. L’iniziativa gode del patrocinio del CUP Consorzio Universitario Piceno e dell’ADI MAM – Associazione per il Disegno Industriale | Delegazione Marche-Abruzzo-Molise.

Il secondo appuntamento avrà luogo il 15 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’incontro a cura di Ettore Vadini sarà dedicato al libro Povertà e ricchezza dell’architettura, Libria, 2021. L’autore del libro l’architetto Ludovico Micara presenterà una profonda riflessione sui suoi sessant’anni di attività, fatti di studio, progetti e ricerche dedicate all’architettura. Relatori della serata: Giuseppe Bonaccorso, Ludovico Micara, Ettore Vadini.

Ludovico Micara (Roma 1942) architetto, professore di Composizione architettonica e urbana presso l’Università “G. D’Annunzio” a Pescara, Dipartimento di Architettura, ha incentrato i suoi interessi progettuali e di ricerca sulle città e i paesaggi in diversi paesi del Mediterraneo e del mondo islamico. Ha curato nel 1982 per la Biennale di Venezia la mostra Architettura nei paesi islamici ed è stato Direttore scientifico della Missione italiana per lo studio dell’architettura e della città di periodo islamico in Libia.

Ha svolto e diretto ricerche, con relative pubblicazioni, sui temi delle città mediterranee, in particolare sulla Medina di Tripoli in Libia, sulle città-oasi di Ghadames (Libia) e Figuig (Marocco) e sulle tematiche relative al rapporto tra aree archeologiche e sistemi insediativi. Ha partecipato a concorsi di architettura nazionali e internazionali, con significativi riconoscimenti. Ha progettato il complesso residenziale Houshmand a Tehran (costruito nel 1980), il recupero e restauro scientifico del Teatro Comunale Ex-Ramarini a Monterotondo, Roma (costruito nel 2007) e il nuovo edificio per aule e laboratori della Facoltà di Architettura di Pescara (inaugurato nel 2011). Ha vinto nel 2012 il concorso per il progetto di riqualificazione (costruito) di Piazza Luca da Penne a Penne, PE. La sua ricerca progettuale, distante da un’adesione acritica agli stilemi del moderno e del contemporaneo, propone un difficile equilibrio tra i diversi valori del fare “mediterraneo” in architettura, intesi come materialità e figuratività degli edifici e come articolazione sapiente, e allo stesso tempo minimale, della spazialità e del paesaggio urbano.