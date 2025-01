Dopo un dicembre che lo ha visto grande protagonista con una serie di live di grande successo fra cui quattro repliche sold out al Blue Note di Milano, e poi in Francia, a Saint Quentin, a Montecarlo e a Venezia per l’ultimo dell’anno

ASCOLI PICENO – Il tour 2025 di Matthew Lee si apre con due prestigiosi concerti nella sua regione: il 16 al teatro Rossini di Pesaro, la sua città, ed il 30 gennaio al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Dopo un dicembre che lo ha visto grande protagonista con una serie di live di grande successo fra cui quattro repliche sold out al Blue Note di Milano, e poi in Francia, a Saint Quentin, a Montecarlo e a Venezia per l’ultimo dell’anno, Matthew Lee si appresta ad accogliere i suoi fan nel teatro “di casa”, il Rossini di Pesaro il 16 gennaio alle 21.00 in occasione di Playlist Pesaro, la rassegna musicale promossa dal Comune di Pesaro e dell’AMAT, in collaborazione con Regione Marche e MiC e a seguire il 30 al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno alle 21.15.

L’eclettico pianista porta in scena una ventata di energia pura e, da vero entertainer, trasforma ogni concerto in un’esperienza elettrizzante ed indimenticabile, capace di coinvolgere il pubblico presente suonando e cantando pezzi originali e grandi classici del rock’n’roll oltre ad alcune rivisitazioni di grandi successi italiani.

Nell’anno appena terminato Lee ha portato la sua musica e la sua energia in oltre 50 concerti dal vivo fra piazze, festival e teatri di tante città italiane tra cui Firenze, Milano, Roma, Bari, Napoli, Torino, Lecce, Amalfi, Livorno, Porto Rotondo, Catanzaro, Reggio Calabria, con diverse tappe oltre confine, tra cui Montecarlo, Nova Gorica (SLO), Sion e Locarno (SUI), Chauny (FRA) e Tashkent (UZB). Un anno da incorniciare, nel quale sono usciti anche due singoli di successo: l’inedito “Cannonball” prima dell’estate, e di recente “The Christmas Song (Merry Christmas To You)”, per quello che è ormai diventato un appuntamento fisso con i grandi classici del Natale, e che è stato la colonna sonora del Concerto di Natale dal Blue Note di Milano, andato in onda la sera del 25 dicembre su Radio Montecarlo.

