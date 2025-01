Sconfitta di misura del Picchio contro la capolista Entella.

Decide il gol di Bariti il match della ventunesima giornata del Girone B di Serie c

ASCOLI (4-3-1-2): Raffaelli; Alagna, Menna, Piermarini, Maurizii (41’ st Adjapong); Varone, Bando (24’ st Bertini), Marsura (41’ st Tirelli); Tremolada (24’ st Silipo); Forte (34’ st Caccavo), Corazza. A disp.: Livieri, Sciammarella, Curado, D’Uffizi, Maiga Silvestri, Cozzoli, Tavcar, Gagliardi. All.: Di Carlo

V. ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (26’ st Zappella), Franzoni, Di Noia (20’ st Lipani), Corbari (20’ st Karic), Di Mario; Guiu (26’ st Casarotto), Castelli (41’ st Santini). A disp.: Paroni, Siaulys, Garattoni, Tomaselli, Costa, Ndrecka, Portanova. All.: Gallo

ARBITRO: Gavini di Aprilia

RETI: 31’ pt Bariti (V)

NOTE: ammoniti: Bertini (A), Tirelli (A), Karic (V). Prima della partita è stato osservato 1’ di silenzio in memoria di Fabio Cudicini. Spettatori 4.493 (di cui 2.473 abbonati e 6 ospiti) per un incasso di 28.738,32 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 2’ pt, 5’ st.

Questo il commento di Mister Di Carlo al termine di Ascoli-V. Entella:

“Sicuramente oggi c’è rammarico, abbiamo offerto una prestazione importante, affrontando la prima in classifica, una squadra con giocatori esperti. Abbiamo giocato da squadra, il calcio è così, portiamo zero punti a casa, ma la prestazione, l’atteggiamento e l’aiuto che i ragazzi si sono dati in campo sono stati molto buoni. Continuando a giocare così, ma migliorando in concretezza, ci potremo togliere le nostre soddisfazioni. Cozzoli non sta bene con la schiena e si è allenato poco, sono contento che abbia giocato Maurizi che ha fatto una grande partita. Abbiamo subito un gol su palla inattiva, siamo stati ingenui, ci prendiamo tutte le colpe. Corazza e Forte si stanno trovando bene insieme. Oggi c’era anche un rigore clamoroso su Alagna, lo hanno visto tutti, tranne la terna arbitrale. Mercato? Dopo aver fatto per mesi il 4-2-3-1, volevo capire se il nuovo modulo poteva andare bene a livello tecnico e devo dire che ci siamo, va capito se si possono fare dei miglioramenti”.

Questo il commento a caldo del difensore bianconero Mattia Piermarini:

“Abbiamo fatto noi la partita, sono molto contento della nostra prestazione, credo lo sia anche la gente, che a fine gara ci ha applauditi.

Il gol è dovuto a una nostra disattenzione su palla inattiva, i dettagli fanno la differenza, l’Entella è prima in classifica e lavora molto su queste situazioni.

Giocare a destra o a sinistra per me è indifferente, il Mister lo sa; per quanto riguarda i compagni di reparto, non sta a me decidere con chi sto meglio, siamo tutti in discussione e chi scende in campo dà sempre il massimo. Ora dobbiamo fare un ultimo step per vincere anche partite sporche come quella di oggi”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.