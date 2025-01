ASCOLI PICENO – Tutto pronto per la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate, in programma venerdì 17 gennaio ma che prevede appuntamenti anche nei giorni successivi. “Una bella festa di tutta la città – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che rinnova le tradizioni del nostro territorio e unisce la cittadinanza intorno al culto di Sant’Antonio. Siamo consapevoli dell’importanza di tenere vive le nostre radici e con questi appuntamenti rafforziamo lo spirito di comunità”.

Fulcro della festa sarà la parrocchia di San Giacomo della Marca, dove si trova la statua del santo e dove ha sede il comitato organizzativo. Venerdì 17 gennaio il programma religioso prevede la celebrazione delle Messe ogni ora, dalle 8 fino alle 11; poi alle ore 13 ci sarà l’esposizione dell’immagine di Sant’Antonio Abate in Piazza Arringo e alle 15 la tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, impartita dal Vescovo Gianpiero Palmieri.

Alle 15.30 partirà la processione, che si concluderà alla parrocchia di San Giacomo della Marca. A seguire, alle ore 17, ci sarà la Messa di chiusura della festa, mentre alle ore 20 si terrà la III cena di Sant’Antonio al ristorante Villa Angelini (per info e prenotazioni 388.8443829 – 328.9696322).

Il vicesindaco e presidente del comitato organizzatore, Massimiliano Brugni, ha spiegato: “Sarà un momento importante per tutta la città, visto quanto è sentito il culto di Sant’Antonio. Quest’anno la festa prevede anche ulteriori appendici: infatti, grazie alla collaborazione con il Mercatino Antiquario, sabato 18 e domenica 19 nel centro storico si svolgerà la X rassegna dei canti di questua a partire dalle ore 16, mentre domenica 19 nel chiostro di San Francesco alle ore 11 ci sarà la sfilata per cani e proprietari in onore di Sant’Antonio”.

