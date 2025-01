Il difensore del Picchio in prestito all’Union Clodiense, nel girone A di Serie C, fino al termine della corrente stagione sportiva.

ASCOLI PICENO- Altra uscita in questa sessione invernale del calciomercato per i bianconeri, dopo il rinnovo del contratto con Aljaz Tavcar fino al 30 giugno 2028, l’Ascoli comunica il suo trasferimento a titolo temporaneo all’Union Clodiense, nel girone A di Serie C, fino al termine della corrente stagione sportiva.

Per il difensore una parentesi poco fortunata quella in bianconero fino a ora, il 24enne sloveno, ad Ascoli dall’estate del 2021, ha collezionato solo 10 presenze in tra Serie B, Serie C e Coppa Italia. Troppi infortuni a tenerlo fuori dal campo e un’inizio stagione con più bassi che alti, solo 6 presenze e anche un’espulsione contro la Vis Pesaro dove aveva anche procurato un rigore in apertura.

