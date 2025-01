ASCOLI PICENO – Tutto pronto per l’evento di sabato 18 gennaio che consacrerà, per un giorno, Ascoli come capitale dei Carnevali italiani. Sabato 18 gennaio, grazie all’organizzazione dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” col sostegno dell’Amministrazione comunale di Ascoli, di Regione Marche, Bim Tronto e Fondazione Carisap, la città ospiterà le maschere storiche delle principali manifestazioni carnascialesche di tutto lo Stivale per quella che sarà una sfilata coinvolgente lungo tutte le vie del centro attorno a piazza del Popolo e anche tra le bancarelle del Mercatino dell’antiquariato. Tra la giornata di domani, venerdì 17 gennaio, e la mattina del giorno successivo, arriveranno i rappresentanti di tutti i principali Carnevali provenienti da Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Marche e tante altre regioni. Inoltre, ad arricchire la parata, ci saranno anche vari gruppi mascherati del Carnevale di Ascoli che interagiranno con gli ospiti e renderanno ancora più attrattivo l’evento. La Start, per l’occasione, garantirà anche un servizio di trasporto dei partecipanti all’iniziativa provenienti da fuori città dall’hotel al centro.

L’EVENTO AL FILARMONICI E LA DIRETTA

Uno dei momenti più attesi sarà l’evento previsto al teatro Filarmonici a partire dalle ore 9 dove, alla presenza delle maschere storiche italiane, il dottor Augusto Agostini illustrerà gli importanti risultati relativi alla ricerca e sulle origini del Carnevale ascolano. Una ricerca che preannuncia importanti sorprese. L’evento, presentato dalla giornalista Veruska Cestarelli, sarà interamente trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook del Carnevale di Ascoli grazie alla Xentek Produzioni Video. Diversi gli interventi previsti.

SFILATE, MOSTRA E BALLO AL CAFFE’ MELETTI

Dalle ore 12, il programma proseguirà con la suggestiva sfilata delle maschere storiche provenienti da tutta Italia nelle zone del centro attorno a piazza del Popolo. A seguire, alle 13:30, i rappresentanti dei Carnevali ospiti della città parteciperanno ad un pranzo al Circolo cittadino. Nel pomeriggio, alle 16:30, è prevista l’inaugurazione dell’interessante mostra nella Sala Cola d’Amatrice, nella zona del chiostro di San Francesco, con le bellissime immagini fotografiche del Carnevale firmate Sandro Riga. Per l’occasione sarà presente e interverrà anche Benedetto Luigi Compagnoni, responsabile della Soprintendenza bibliografica e archivistica delle Marche che ha garantito un importante supporto per consentire la digitalizzazione delle foto storiche della kermesse carnascialesca. La mostra resterà aperta il 18 e il 19 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sempre il 18, alle 17:30, giro turistico della città col trenino “Ascoli Explorer” e poi alle 18:30 nuova sfilata delle maschere in piazza del Popolo e vie limitrofe. Il programma si concluderà con cena e ballo al Caffè Meletti dalle 20:30.

