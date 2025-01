La strada, civico 44, è stata chiusa in data 17 gennaio dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 fino al termine dei lavori

ASCOLI PICENO – La Sato Srl comunica l’interruzione stradale in via dei Sabini 44 ad Ascoli a causa della rottura della condotta fognaria.

Comunica inoltre l’interruzione della circolazione stradale in via dei Sabini 44 per la riparazione di una perdita di una condotta, verificatasi nello stesso tratto stradale sopra citato.

