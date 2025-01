OFFIDA – Il 24 gennaio alle ore 21, presso l’Enoteca Regionale delle Marche di Offida, torneranno le serate di cultura psicologica targate Psycophis. La prima serata avrà come focus principale la consapevolezza digitale sia in età evolutiva, sia in età adulta, e sarà una preziosa opportunità per capire come la tecnologia influenzi la nostra consapevolezza e la nostra identità. Giovanni Siena, Psicologo, Mediatore familiare e vice presidente dell’associazione Di.Te. terrà un incontro di tipo interattivo dove i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi e partecipare in maniera attiva.

“Considerando che Internet è ormai uno strumento di uso quotidiano – commenta Daniele Fiorili, Psicologo, Psicoterapeuta e membro del Team di Psycophis – è fondamentale comprendere come

le persone lo utilizzino. Siamo testimoni di una rapida trasformazione del mondo digitale, e oggi capire la tecnologia va ben oltre le competenze puramente tecniche. Essere consapevoli significa coltivare un pensiero critico, che ci permetta di valutare i vantaggi e i rischi del nostro rapporto con la tecnologia. L’obiettivo non è demonizzare il mondo digitale, poiché non è né buono né cattivo. Ciò che fa la differenza è l’uso che ne facciamo. Per questo, aumentare la consapevolezza sul modo in cui utilizziamo la tecnologia è essenziale per ritrovare un equilibrio nell’era dell’iperconnessione”.

Le prenotazioni sono attive sulla piattaforma Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/consapevolezza-digitale-tickets-1180718784669

La serata è a ingresso gratuito tutta la popolazione è invitata a partecipare.

