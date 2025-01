ASCOLI PICENO – Tempo di calciomercato e vigilia di un match importante.

Colpo in entrata per i bianconeri dell’Atletico Ascoli che si assicurano le prestazioni dell’ esterno 2005 Luca Ascoli. Luca, nonostante la giovane età, vanta già 43 presenze e 3 reti tra Serie C e Serie D. Cresciuto nel settore giovanile dell’ Alessandria fa l’esordio tra i professionisti nella stagione 2022/23 per poi passare l’anno successivo al Roma City. Nella capitale mette a referto 25 presenze e 2 reti. In questa prima parte di stagione ha militato nel San Donato Tavernelle nel girone E della Serie D con 13 presenze tra campionato e coppa.

Jonathan Ciabuschi va all’Ascoli Calcio in serie C. Un ritorno per l’ascolano Acquisto che va, cessione che viene ma dal sapore comunque agrodolce.va all’Ascoli Calcio in serie C. Un ritorno per l’ascolano (clicca qui).

E ora parliamo di calcio giocato, i bianconeri affronteranno nel pomeriggio del 19 gennaio la Fermana a Fermo, valevole per il girone F di serie D. Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini riportate dal portale del club ascolano: “La vittoria contro la Civitanovese è importante e guadagnata sul campo, dobbiamo proseguire così. Troviamo una Fermana diversa rispetto all’andata sia per il cambio di allenatore sia per gli innesti di qualità che hanno rinforzato la rosa. Luca Ascoli ha aumentato la qualità della nostra batteria Under, la società ha lavorato in maniera precisa e mirata. Per quanto riguarda Ciabuschi siamo contenti di aver contribuito a realizzare il suo sogno di andare all’Ascoli Calcio. Tutta la squadra è felice per lui e speriamo che qualche altro elemento possa prendere la sua stessa strada”.

