ASCOLI PICENO – Un pari che probabilmente non accontenta nessuno.

Ascoli Calcio-Milan Futuro è terminata, nel pomeriggio di domenica 19 gennaio al “Del Duca”, con il risultato di 2-2.

A fine match fischi dagli spalti e cori di protesta della curva bianconera verso la società e il Patron Pulcinelli. I giocatori sono stati invitati a tirare fuori gli “attributi”.

In sala stampa si sono presentati i due allenatori Domenico Di Carlo e Daniele Bonera, pure il calciatore bianconero Simone Corazza.

Ecco le loro dichiarazioni.

Daniele Bonera: “I ragazzi giocano meglio in trasferta rispetto alle mura amiche? Probabilmente è dovuto anche al fatto che giocare in stadi caldi come il Del Duca ovviamente stimola il giovane calciatore. Chiaramente dobbiamo cambiare il trend a Busto Arsizio. Abbiamo tenuto botta alla gara contro un Ascoli che sapevamo essere forte, gli innesti sicuramente hanno dato un contributo importante ma dobbiamo migliorare con l’esperienza. Sono soddisfatto della prestazione complessiva ma è stato un peccato subire goal negli ultimi minuti. Espulsione Gala? Devo rivedere le immagini ma il ragazzo a fine gara era molto dispiaciuto. L’arbitro probabilmente avrà preso la decisione giusta. I ragazzi erano arrabbiati nell’azione che ha portato al definitivo pareggio poiché lamentavano un fallo di mano da parte di un calciatore dell’Ascoli ma comunque dobbiamo sicuramente fare di più e crescere per gestire meglio certe situazioni”.

Simone Corazza: “Milan buona squadra, non guardate la classifica. Avevamo approcciato la partita in un certo modo ma poi si é complicata. Nessuno ci regala niente, per come si era messa la gara è un grande punto anche se ovviamente volevamo la vittoria. È un momento che ci può stare, vorremmo vincere tutte le partite ma non è possibile. Siamo comunque un grande gruppo e dobbiamo migliorare”.

Mimmo Di Carlo: “Il Milan Futuro si è chiuso ripartendo di contropiede. Noi abbiamo giocato meno bene di domenica scorsa contro la Virtus Entella. Dovevamo trovare un po’ più di velocità nel gioco. L’errore è stato subire in quella maniera il goal ad inizio secondo tempo dopo una palla persa. E non è la prima volta. È un dato dove dobbiamo lavorare per fare modo che ciò non accada più. Mi è piaciuto il carattere della squadra, sono contento per il goal di Forte. Il secondo goal rossonero è stata una mazzata ma alla fine la squadra non ha mollato e sono contento anche per D’Uffizi. Il mercato? Finisce il 31 gennaio, abbiamo preso intanto innesti importanti. In questa settimana li valuteremo per mandarli il prima possibile sul campo. Centrocampista? Dobbiamo trovarne uno tutti insieme, staff e società, e fare tutte le valutazioni del caso”.

