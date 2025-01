Una partita che per entrambe le compagini è molto importante ai fini della classifica di Lega Pro, girone B. Bianconeri contro rossoneri, match affascinante

ASCOLI PICENO – Giornata “uggiosa” nella città delle Cento Torri, quella di domenica 19 gennaio.

Al “Del Duca” di Ascoli Piceno il Picchio è pronto ad affrontare il Milan Futuro.

L’Ascoli Calcio vuole riscattare il passo falso casalingo di domenica scorsa contro la Virtus Entella mentre i giovani rossoneri vengono da una sonora sconfitta casalinga per 1-5 contro la Torres a Solbiate Arno.

Una partita che per entrambe le compagini è molto importante ai fini della classifica di Lega Pro, girone B. Gli uomini di mister Mimmo Di Carlo vogliono restare in zona PlayOff e stare più lontani dalla parte “pericolosa” della classifica. I ragazzi dell’allenatore Daniele Bonera, invece, non vogliono rimanere invischiati nelle pozzanghere dei PlayOut: una missione resa complicata anche dal fatto che i giovani di talento Camarda, Zeroli e Jimenez sono spesso nella rosa della prima squadra allenata da Sergio Coincecao. Per la cronaca, il Milan dei grandi ieri, 18 gennaio, ha perso 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino.

Tifosi presenti allo stadio, presenti gli ultras in Curva Nord. Supporter distribuiti anche nella tribuna “Mazzone” e in Centrale. “Del Duca” non gremito comunque a causa dell’orario, 12.30, e del freddo pungente. Ma i bianconeri sugli spalti si fanno sentire.

Cori di sostegno per la squadra, proteste e malumori verso la società e il Patron Pulcinelli.

FORMAZIONI

ASCOLI CALCIO: 1 Livieri, 3 Maurizii, 8 Varone, 9 Forte, 10 Marsura, 13 Piermarini, 18 Corazza, 23 Alagna, 24 Bando, 28 Gagliolo, 32 Tremolada. A disposizione 85 Sciamarella, 99 Raffaelli, 2 Curado, 5 Bertini, 6 Adjapong, 7 Silipo, 11 Tirelli, 15 D’Uffizi, 19 Menna, 20 Lo Scalzo, 25 Maiga Silvestri, 26 Toma, 29 D’Amore, 67 Gagliardi, 98 De Vitt. Allenatore: Domenico Di Carlo;

MILAN FUTURO: 35 Raveyre, 6 Malaspina, 14 D’Alessio, 15 Coubis, 16 Stalmach, 17 Fall, 21 Sandri, 24 Minotti, 44 Camporese, 77 Ianesi, 99 Magrassi. A disposizione 12 Mastrantonio, 1 Nava, 3 Bozzolan, 4 Bartesaghi, 5 Hozic, 18 Zeroli, 19 Magni, 20 Sia, 23 Gala, 29 Omoregbe, 31 Paloschi. Allenatore: Daniele Bonera;

Direttore di gara Mirabella, assistenti Nigri e Masciale, IV Ufficiale Velocci.

Ammoniti: Fall (M), Bando (A), Forte (A), Raveyre (M), Zeroli (M)

Espulsi: Gala (M)

Spettatori: 4580, 2473 abbonati e 2107 paganti Incasso totale 29185, 82 euro.

LA CRONACA

1′ Partiti, prima del match cambio di portiere per il Milan Futuro da quello annunciato. Al posto di Nava gioca Raveyre per i rossoneri.

8′ Ammonito Fall per il Milan per un brutto fallo, punizione sulla trequarti per il Picchio ma nulla di fatto.

15′ Squadre che si studiano con l’Ascoli più propositivo ma al momento non si segnalano azioni salienti in area rossonera. I giovani diavoli più sulla difensiva.

17′ Forte entra bene in area ma mette un pallone in mezzo dove non arriva nessun giocatore bianconero.

19′ Punizione di Tremolada deviata dalla barriera milanista, calcio d’angolo e nulla di fatto.

20′ Altro cambio per il Milan Futuro, esce Fall per infortunio ed entra Bartesaghi.

30′ Partita sinceramente abbastanza bruttina. L’Ascoli Calcio non riesce a rendersi seriamente pericolosa, il Milan Futuro non sembra intenzionato ad accelerare i ritmi.

31′ Cross dalla destra, Forte in mezzo all’area calcia debolmente da buona posizione e blocca il portiere rossonero senza difficoltà. Ripartenza milanista e tiro da fuori di Sandri ma Livieri blocca facilmente a terra.

35′ OCCASIONE MILAN FUTURO Dopo un batti e ribatti in area bianconera, Magrassi si trova lateralmente a tu per tu con Liviero e da posizione favorevole spara incredibilmente alto. Pericolo scampato per il Picchio.

37′ Giallo per il bianconero Bando, reo di aver strattonato un giocatore rossonero lanciato ad una ripartenza.

38′ OCCASIONE MILAN FUTURO Cross interessante dalla sinistra del rossonero D’Alessio e colpo di testa in piena area di Ianesi che però spedisce alto sopra la traversa. Il Picchio sembra un po’ accusare di negligenza.

45′ OCCASIONE MILAN FUTURO Altro spunto dalla destra con ancora D’Alessio che mette un altro bel pallone in mezzo ma Magrassi spreca colpendo di testa a lato. Bianconeri che ora rischiano un po’ troppo. Nel frattempo due minuti di recupero.

47′ Finisce il primo tempo, frazione avara di emozioni. Rossoneri più pericolosi dei bianconeri che fanno molta fatica a creare vere azioni di gioco in attacco. Serve assolutamente un cambio di passo.

SECONDO TEMPO

1′ GOAL MILAN FUTURO Vantaggio immediato dei rossoneri, azione veloce e bella rete di Ianesi. Picchio gelato. 0-1.

10′ Punizione del Milan Futuro con D’Alessio ma para tranquillamente Livieri. Nell’azione successiva ammonito Forte per proteste. Bianconeri decisamente nervosi.

15′ Ci prova il Picchio con Forte ma il suo tiro da fuori area termina oltre la porta avversaria. Fischi e malumori cominciano ad innalzarsi dagli spalti. Ammonito il portire del Milan Futuro Raveyre per perdita di tempo.

18′ PAREGGIO DELL’ASCOLI CALCIO!!! Forte insacca di testa un cross dalla sinistra, 1-1 al Del Duca!

21′ GOAL MILAN FUTURO Il pareggio dura un paio di minuti, il Milan Futuro va di nuovo in vantaggio su un’altra veloce ripartenza e Sandri da fuori area fulmina Levieri. 1-2 e stadio insoddisfatto.

25‘ Tre cambi per il Picchio: dentro Adjapong, Silipo e Bertini. Fuori Tremolada, Bando e Maurizi. La Curva invita a tirare fuori gli attributi, malumori e fischi dagli altri spalti.

35′ Il Picchio fa fatica a reagire e non riesce veramente a rendersi pericolosi. Doppio cambio per il Milan Futuro, dentro Zeroli e Bozzolan per Camporese e Stalmach.

38′ Picchio vicino al pareggio con Forte che di testa non riesce a schiacciare a rete, pochi secondi dopo ci prova Corazza a botta sicura ma salva un giocatore del Milan Futuro.

40′ Altri due cambi per il Picchio: fuori Marsura e Alagna, dentro D’Uffizi e Tirelli. Gioco fermo per un infortunio ai danni di un calciatore rossonero. L’arbitro farà recuperare il tutto.

43′ Per il Milan Futuro escono D’Alessio e Minotti per Magni e Gala ma quest’ultimo si fa espellere immediatamente per un colpo ai danni di un bianconero ravvisato dalla terna arbitrale. Incredibile, Milan Futuro in 10 uomini.

45′ GOAAAAAL PICCHIOOOOOO Pareggio dell’Ascoli Calcio con D’Uffizi dopo una mischia in area. Proteste rossonere ma i bianconeri esultano e lo stadio si infuoca. Ammonito Zeroli ed espulso un collaboratore di Bonera dalla panchina. 2-2 al Del Duca! Sei minuti di recupero.

48′ Forte vicino al goal, da dentro l’area però tira male e fuori. Peccato, Picchio che poteva ribaltarla.

51′ Finisce il match al Del Duca, un pareggio che probabilmente non accontenta nessuna delle due contendenti. 2-2 tra Ascoli Calcio e Milan Futuro. Fischi dagli spalti, pubblico deluso.

