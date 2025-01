ASCOLI PICENO – Associazione Fibromialgia Italia OdV incontra le

famiglie dei malati. L’obiettivo è promuovere la conoscenza della

sindrome e la comunicazione nella famiglia, con i medici e con i

caregiver.

Organizzato da AFI OdV, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno,

l’incontro vedrà la partecipazione dell’assessore ai Servizi sociali,

Massimiliano Brugni, e dell’AVIS, al fianco dei malati di fibromialgia e delle

loro famiglie.

Un evento per ampliare la diffusione della conoscenza della sindrome, ma

anche per coinvolgere e sostenere i familiari dei malati e i caregiver nel

percorso di cura e assistenza.

«L’informazione e la prevenzione– ha detto il sindaco Marco Fioravanti –

sono due fattori essenziali quando si parla di salute. Promuovere momenti

come quello di sabato 25 gennaio è fondamentale per sensibilizzare la

cittadinanza su certi temi e dare a tutti gli strumenti necessari per

conoscere, capire e, appunto, cercare di prevenire». L’assessore

Massimiliano Brugni ha aggiunto: «È fondamentale avere occasioni di

confronto per avere un quadro completo su ciò che ci circonda. Come

Amministrazione siamo da sempre attenti alle tematiche relative alla

tutela della salute e delle fasce più deboli, quindi accogliamo con grande

favore l’iniziativa dell’AFI Odv che rappresenta un momento di crescita e

consapevolezza».

Definita “la sindrome dei cento sintomi”, la fibromialgia è una malattia

cronica caratterizzata da dolori muscolo-articolari diffusi e migratori,

spesso in associazione a una molteplicità di altri sintomi (quali

affaticamento costante, disturbi del sonno, deficit di memoria e

concentrazione, depressione, ecc). Colpisce tra il 2 e il 5% della

popolazione in età lavorativa, in particolare donne.

I sintomi possono comparire in modo graduale e aggravarsi con il passare

del tempo. Ad oggi non si conosce l’eziologia ma solo fattori scatenanti,

come un trauma fisico e/ o psicologico (una violenza subìta, nel caso di

molte donne) o un’infezione virale. Non esiste una terapia medica

specifica ma un approccio multidisciplinare e multimodale, farmacologico

e non farmacologico.

“Ad oggi non si conosce ancora l’eziologia della fibromialgia – spiega la

presidente AFI Antonella Moretto, che si fa portavoce anche delle due

patologie sorelle Sensibilità chimica multipla (MCS) e stanchezza cronica

– encefalomielite mialgica benigna (CFS), riconosciute nella legge

regionale 38/17 -. L’ipotesi è che una serie di fattori genetici, epigenetici

e ambientali possano concorrere allo sviluppo della malattia. È accertato

che alla base del dolore cronico ci sia una compromissione del Sistema

Nervoso Centrale (SNC) del modo in cui il cervello processa lo stimolo

doloroso: il sistema nervoso centrale non trasmette correttamente i dati al

sistema periferico. Per avere una diagnosi ancora oggi l’iter è lungo e la

diagnosi è differenziale, cioè ad esclusione. Questa, seguendo le linee

guida ministeriali, è di responsabilità del reumatologo.”

«È importante fare informazione sulla fibromialgia, a partire dai medici di

base, coinvolgendo più figure specialistiche – sottolinea il vice presidente

AFI OdV, Daniele Tagliacozzo – e promuovendo la comunicazione

all’interno delle famiglie».

Per partecipare all’incontro, che si concluderà alle ore 13, è gradita la

prenotazione scrivendo una mail a: [email protected]

Dopo l’intervento dell’Assessore Massimiliano Brugni, il programma

prevede quello del responsabile scientifico dell’associazione “Diagnosi e

trattamento della fibromialgia: un percorso di supporto familiare”; a

seguire quello della presidente AFI OdV e counselor professionista

Antonella Moretto su “Fibromialgia e Counseling: come cambia la

relazione e la comunicazione nel sistema famiglia”. Concluderà l’incontro

la dott.ssa Annamaria Frascati, infermiera con funzione organizzativa AST

Ancona su “Dolore cronico e strategie per il caregiver”.

