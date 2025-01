COMUNANZA – Niente da fare per l’Accoppiatura Samuel Comunanza nell’ultima di campionato a Macerata contro la Manuel Ruiz. I gialloblù di Fiocchi con tante assenze escono sconfitti 3-0 nella XV giornata del campionato regionale di serie D di pallavolo. Partita a senso unico per i padroni di casa anche se i comunanzesi hanno mostrato volontà ed abnegazione.

Capitan Giannini e compagni stanno affrontando un periodo di emergenza, tra infortuni ed assenze per studio o lavoro, ed Marco Fiocchi deve fare di necessità virtù per allestire un sestetto adeguato alla gara da giocare, ma Fiocchi resta fiducioso in una veloce ripresa da questo periodo negativo , vuoi per ricaricare il morale, vuoi per raggiungere risultati migliori. Sabato test sulla carta proibitivo contro la Lube all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, sicuramente i gialloblù venderanno cara la pelle.

Manuel Ruitz – Accoppiatura Samuel Comunanza 3-0 (25/12 25/16 25/11)

Primo arbitro: Luca Soverchia

Manuel Ritz: Acciarresi 9, Aguzzi 11 (K), Animento 14, Baldantoni 3, Cabascia 12, Castellani 17, Coppari 18, Foresi 7, Gentili 13, Giacomini 21, Ortenzi 5, Staffolani 1, all. Carlo Giacomini.

Accoppiatura Samuel Comunanza: Giannini 14, Lupini 77, Moretti 11, Perticarini 1, Pieroni 18, Pignoloni 3, Rossi F. 5, Rossi L. 10 (K), Sciamanna 20, Spinucci 7, all. Marco Fiocchi

