ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare il ritorno in bianconero del centrocampista Gianluca Carpani, che arriva dal Catania a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026.

Ascolano e prodotto del vivaio bianconero, torna a vestire la maglia del Picchio dopo averla indossata per 123 volte dalla stagione 2013/14 alla stagione 2018/19 – i primi due anni in Lega Pro e i successivi in Serie B – realizzando 12 gol.

Col Catania nella stagione corrente è sceso in campo 19 volte nel campionato di C gir. C, realizzando tre gol – l’ultimo messo a segno domenica pomeriggio contro il Picerno – e un assist.

Il Club bianconero accoglie con soddisfazione il ritorno di Gianluca, che vestirà la maglia numero 4.

