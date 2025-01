Il match valido per la 24^ giornata del Campionato Serie C NOW, è in programma venerdì 24 gennaio, alle ore 20:30, al “Porta Elisa” di Lucca

ASCOLI PICENO – Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata è l’Arbitro designato per dirigere LUCCHESE-ASCOLI, match valido per la 24^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma venerdì 24 gennaio, alle ore 20:30, al “Porta Elisa” di Lucca. Gli Assistenti sono Sebastian Petrov della sezione di Roma 1 e Alfonsorocco Rosania di quella di Finale Emilia. Quarto Ufficiale Vittorio Palma di Napoli.

La gara d’andata al Del Duca terminò 2 a 1 per gli ospiti con le reti di Saporiti e Sasanelli, per l’Ascoli in gol Corazza.

BIGLIETTI

Il circuito di riferimento è GO2 e il prezzo del biglietto per il settore Ospiti è di 6,00 €. E’ possibile acquistare i tagliandi per il settore Ospiti fino alle ore 19:00 di domani, giovedì 23 gennaio.

Questo il link all’acquisto: https://www.boxol.it/it/event/lucchese-vs-ascoli/554500

GLI EX

Saranno due gli ex in campo con la maglia bianconera che in passato hanno vestito la casacca della squadra toscana. L’attaccante Francesco Forte che ha militato a Lucca nella seconda parte della stagione nel 2014/15 nel Girone B del campionato Lega Pro, dove mise a referto 10 reti in 18 gare, e poi nuovamente nella stagione 2016, nella girone di andata dove conta 15 gol in 21 gare nel girone A di Lega Pro. Altro ex il terzino Manuel Alagna due stagioni in rososnero con 64 presenze nel girone B di Serie C e un gol.

