Stadio “Porta Elisa” ore 20:30 si gioca la ventiquattresima giornata del girone B del campionato di Serie C, si sfidano Lucchese ed Ascoli .

I toscani sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Rimini, i bianconeri dal pareggio pper 2-2 in casa contro il Milan Futuro.

Nella Lucchese non ci sono gli infortunati Frison e Welbeck. Mister Di Carlo ha recuperato il terzino Francesco Cozzoli, e può contare anche sull’ultimo arrivato Gianluca Carpani.

INIZIATIVA di Serie C e AIAC

La Serie C e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio ricordano le vittime della Shoah, celebrando il Giorno della Memoria in occasione delle partite valide per la 24^ giornata di Campionato che si disputeranno dal 24 sino al 27 gennaio. Quest’ultima data, in cui ricorre la liberazione di Auschwitz, avvenuta nel 1945, è divenuta dal 2000 un momento di riflessione per ogni coscienza. Tutti i tecnici della Serie C e i rispettivi vice, prima del fischio d’inizio delle gare, riceveranno una copia del libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”, mentre sui led di bordocampo apparirà una celebre frase dello scrittore: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.

FORMAZIONI UFFICIALI

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Sabbione, Gucher, Gasbarro; Gemignani, Tumbarello, Catanese, Visconti, Antoni (72’ Fedato); Saporiti (87’ Cartano), Magnaghi (72’ Selvini). A disp.: Coletta, Allegrucci, Fazzi, Sasanelli, Moschella, Giacchino, Costantino. All. Gorgone

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Alagna, Piermarini (46’ Curado), Gagliolo (66’ Ciabuschi), Maurizii; Varone, Carpani (74’ Gagliardi); Silipo (60’ Adjapong), Tremolada, Marsura (46’ Tirelli); Corazza. A disp.: Sciammarella, Raffaelli, Bertini, D’Uffizi, Menna, Bando, Maiga Silvestri, Cozzoli, Toma. All. Di Carlo

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata

RETI: 13’ Saporiti (L), 52’ Tremolada (A), 56’ Gemignani (L)

NOTE: ammoniti Carpani (A), Piermarini (A), Varone (A), Antoni (L), Gagliardi (A). Spettatori 1.839 (di cui 141 ospiti). Rec. 0’ pt, 4’ st.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.