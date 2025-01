FOLIGNANO – Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 4 mila presenze, torna “Folignano Brick”, un evento imperdibile dedicato agli appassionati di Lego di tutte le età, ma anche a coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta a questo fantastico universo di creatività e divertimento Appuntamento, a ingresso gratuito, sabato 25 (dalle ore 14 alle 18.30) e domenica 26 gennaio (dalle ore 10 alle 18.30) presso il PalaRozzi a Villa Pigna di Folignano: un’occasione speciale per immergersi nell’affascinante mondo dei celebri mattoncini colorati e vivere un’esperienza unica tra esposizioni, laboratori e momenti di gioco.

L’evento, organizzato dalle associazioni “L’ingegno di Dedalo” e “Sleghiamo la Fantasia”, con il patrocinio del Comune di Folignano, offrirà una serie di attività grazie alla partecipazione dei volontari delle associazioni nella gestione dei molti laboratori messi in campo. E novità di quest’anno il laboratorio di robotica. Ci sarà poi un’area esposizione Lego con le opere d’arte più sorprendenti e creative realizzate da talentuosi costruttori di Marche Brick-Rlug. E poi laboratori creativi, dove i visitatori avranno a disposizione spazi dedicati per esprimere il loro estro e le loro abilità costruttive; un’area gioco per i piccoli (0/5 anni) progettata con set Lego Duplo. Tra le attività più attese, il concorso “Slega la fantasia” offrirà ai ragazzi delle scuole elementari e medie l’opportunità di liberare la propria creatività, portando le loro costruzioni realizzate con i Lego: un modo per stimolare il pensiero originale e condividere la propria passione con gli altri.

«Accogliamo con entusiasmo questa nuova edizione di Folignano Brick – commenta il sindaco Matteo Terrani –. Lo scorso anno l’evento ha riscosso un successo straordinario, con migliaia di ragazzi, famiglie e appassionati che hanno gremito il PalaRozzi. Anche quest’anno le premesse sono ottime, con tante dimostrazioni di interesse giunte da fuori città, a conferma della validità e della forza attrattiva di un progetto ben ideato e curato nei dettagli. “Folignano Brick” rappresenta uno dei tanti esempi di iniziative di qualità che il nostro territorio può offrire, e come amministrazione, siamo orgogliosi di sostenerlo e di rinnovare la nostra fiducia».

«Lo scorso anno abbiamo dato vita a un evento del tutto nuovo per il nostro territorio – aggiunge l’assessore alla Cultura, Laura Addis -. Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto, che si distingue per la capacità di essere inclusivo, offrire grandi potenzialità e attrarre un pubblico ampio e variegato. Dai più piccoli agli adulti, ognuno troverà qualcosa di speciale, trasformando l’esperienza in un’occasione unica per condividere creatività, passione e divertimento».

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.