Per l’occasione, i due chef stellati hanno anche firmato le rispettive deleghe associative, entrando così a far parte della grande famiglia

ASCOLI PICENO – Due autentiche eccellenze imprenditoriali, ambasciatori del saper fare Made in Italy in tutto il mondo, legati a doppio filo ai prodotti e ai sapori autentici del territorio da promuovere, grazie alla loro maestria ai fornelli, in ogni angolo del pianeta. Non solo: da oggi, anche due illustri e “stellati” soci CNA.

Nell’ambito della prima edizione del Tartufo Nero Festival, inaugurata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio, al “Nero Palace” di Roccafluvione, la CNA di Ascoli Piceno ha voluto omaggiare gli chef Carlo Cracco ed Enrico Mazzaroni, ospiti speciali della manifestazione.

Da un lato uno dei volti più noti delle cucine televisive e non solo, dall’altro uno chef e imprenditore che ha fatto del suo profondo attaccamento al territorio il suo valore aggiunto. Ospiti del Ristorante Hotel “DonnaRosa” del presidente nazionale CNA Ristorazione Antonio Scipioni, gli chef hanno ricevuto una targa speciale consegnata dallo stesso Scipioni, dalla presidente CNA Ascoli Piceno Arianna Trillini e dalla responsabile CNA Agroalimentare Ascoli Piceno Caterina Mancini una targa speciale.

Ecco le motivazioni: a Carlo Cracco, per aver valorizzato un mestiere simbolo dell’artigianato e del Made in Italy in tutto il mondo; a Enrico Mazzaroni, per aver rappresentato un esempio virtuoso di attaccamento al territorio, nonché un’eccellenza del Piceno in grado di stupire a ogni occasione.

Per l’occasione, i due chef stellati hanno anche firmato le rispettive deleghe associative, entrando così a far parte della grande famiglia CNA come testimoni d’eccezione di un mestiere fondante dell’artigianato piceno e italiano.

«Siamo particolarmente orgogliosi di omaggiare due grandi chef che con il loro talento e la loro cura dei prodotti rappresentano al meglio il saper fare che da sempre ci distingue nel mondo – dichiara la presidente Arianna Trillini – La loro adesione alla CNA è un segno tangibile di come il nostro impegno verso la qualità e l’innovazione continui a crescere, puntando sempre a un futuro che celebra le nostre radici senza mai dimenticare l’importanza di innovare, in qualunque settore».

«Celebrare Carlo Cracco ed Enrico Mazzaroni significa riconoscere il valore di chi, con passione e dedizione, ha saputo far emergere il nostro patrimonio gastronomico sulle tavole di tutto il pianeta – commentano Antonio Scipioni e Caterina Mancini – Per noi è un grandissimo onore poterli accogliere nella nostra famiglia CNA, uniti dalla voglia di promuovere la qualità, l’autenticità e la sostenibilità del Made in Italy. Poter contare sulla loro eccezionale disponibilità è un segnale di grande fiducia nel lavoro che svolgiamo ogni giorno a supporto della ristorazione e delle tradizioni del territorio».

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.