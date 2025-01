ASCOLI PICENO – Esce nelle sale cinematografiche di tutta Italia “Luce”, il nuovo film della regista marchigiana Silvia Luzi. Ascoli Piceno è stata scelta per l’anteprima regionale e mercoledì 29 gennaio la regista saluterà il pubblico al Multiplex Delle Stelle, accompagnata dall’attrice Marianna Fontana. La serata sarà introdotta dai giornalisti Franco De Marco e Filippo Ferretti.

Inizierà proprio dalla provincia di Ascoli Piceno il tour marchigiano del film LUCE, l’atteso nuovo film della regista ascolana Silvia Luzi, che da giovedì 30 gennaio sarà stabilmente in cartellone al Cinema Multiplex Delle Stelle, all’interno del Centro Commerciale Città delle Stelle.

Considerato tra i film più interessanti passati allo scorso Festival Internazionale di Locarno e protagonista di un evento dedicatogli da Alice Nella Città (Festival Di Roma), LUCE è stato accolto con grande entusiasmo dalla stampa nazionale e internazionale. Il principale quotidiano britannico The Guardian lo ha definito ”un sogno ad occhi aperti”, il celebre periodico Screen International ha esaltato ”la straordinaria capacità di Marianna Fontana di aprire le porte alle emozioni” e il Corriere della Sera lo ha definito “il miglior film d’autore italiano in circolazione”.

Il film racconta di una giovane donna e di una misteriosa voce al telefono, in una linea sottile che separa i bisogni dai desideri e la realtà dall’immaginazione (vedi pressbook allegato) .

L’attrice Marianna Fontana, già nota al pubblico per il ruolo da protagonista in Carpi Revolution di Mario Martone e nella celebre serie Sky, Romulus, per prepararsi al ruolo ha lavorato per quattro mesi in incognito in una fabbrica i pellami, regalando al pubblico un’interpretazione memorabile che ha permesso al film di essere inserito dalla rivista CIAK nei film più attesi dell’anno.

Mercoledì 29 gennaio alle 21 Silvia Luzi, il co-regista Luca Bellino e la giovane attrice saluteranno il pubblico presente in sala. Ad introdurre il film alla platea saranno i giornalisti Franco De Marco e Filippo Ferretti. Dopo la proiezione è previsto un breve dibattito con il pubblico per raccontare la genesi del film e per rispondere alle curiosità degli spettatori.

Un appuntamento fortemente voluto dalla regista ascolana che considera l’anteprima regionale di Ascoli Piceno ”un’occasione per mettere la città e la sua provincia al centro degli eventi culturali legati al cinema. Spesso ci si concentra sui grandi centri, ma io sono nata qui, e da qui voglio partire”.

Silvia Luzi e Luca Bellino nel 2018 avevano già presentato con successo al Cinema Piceno di Ascoli e al CineTeatro Concordia di San Benedetto del Tronto la loro opera prima ”Il Cratere” (presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Tokyo International Film Festival) entrambi eventi sold out.

Con il nuovo film LUCE si confermano tra gli autori più interessanti del panorama italiano e internazionale.

