Le utenze domestiche del comune possono ancora ritirare gratuitamente la propria fornitura di sacchi per l’anno 2025 presso il centro di distribuzione situato in via Calzecchi Onesti fino al 15 febbraio

ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali e Ecoinnova informano che, a partire dal 20 gennaio 2025, sono stati già distribuiti quasi 6.000 sacchi per la raccolta differenziata, nell’ambito della campagna annuale di sensibilizzazione e supporto alla raccolta sostenibile dei rifiuti.

Le utenze domestiche del comune di Ascoli Piceno possono ancora ritirare gratuitamente la propria fornitura di sacchi per l’anno 2025 presso il centro di distribuzione situato in via Calzecchi Onesti 12. La distribuzione proseguirà fino alla data del 15 febbraio 2025, seguendo i seguenti orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Ricordiamo che, ai fini di una corretta gestione, è necessario esporre sacchetti e contenitori la sera prima del giorno della raccolta fronte strada dalle 21:00 alle 4:00.

La distribuzione dei sacchi rappresenta un impegno concreto dell’azienda per facilitare la partecipazione dei cittadini alla corretta gestione dei rifiuti e al miglioramento dell’ambiente urbano. L’iniziativa, come ogni anno, ha lo scopo di garantire un servizio efficiente e a incentivare comportamenti responsabili da parte della comunità.

Ascoli Servizi Comunali ricorda l’importanza della raccolta differenziata come gesto quotidiano fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e atmosferico, aiutare il pianeta a risparmiare le sue risorse, e contribuire alla sostenibilità del territorio. Inoltre, dalla gestione integrata dei rifiuti, può arrivare anche un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento dell’aria. Ricordiamo che tutti i cittadini del comune di Ascoli possono usufruire dell’econcentro di via Monini (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, sabato dalle 09:00 alle 13:00) presso il quale conferire i seguenti rifiuti: sfalci e potature, mobili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, legno, cartone, plastica, metalli, farmaci, pneumatici e contenitori di prodotti tossici o infiammabili di uso domestico.

L’amministrazione comunale e Ascoli Servizi Comunali ringraziano la cittadinanza per la collaborazione e l’attenzione verso le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

