Il progetto prevede un percorso di alta formazione ad accesso gratuito per chi vuole creare un’impresa innovativa o uno spinoff aziendale, oppure desidera sfruttare le nuove tecnologie per far crescere la propria realtà

OFFIDA – Il Comune di Offida aderisce al progetto “Laboratorio delle imprenditorialità”, per supportare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel proprio territorio. Il progetto prevede un percorso di alta formazione ad accesso gratuito per chi vuole creare un’impresa innovativa o uno spinoff aziendale, oppure desidera sfruttare le nuove tecnologie per far crescere la propria realtà, valorizzando il proprio territorio.

Le candidature sono aperte dal 15 gennaio al 15 febbraio. Possono rispondere persone residenti di Offida, senza vincoli di età o cittadinanza, che abbiano avviato o abbiano intenzione di avviare iniziative sociali o imprenditoriali nel proprio comune.

La partecipazione è totalmente gratuita, l’obiettivo del progetto è infatti quello di stimolare percorsi di crescita dei territori, in particolare quelli marginali, in grado di supportare e valorizzare la spinta di innovazione sociale proveniente dal basso

“Le imprese nei piccoli territori rivestono un ruolo fondamentale per la crescita economica e sociale delle comunità locali – commenta l’assessora Marica Cataldi – Non solo generano occupazione, ma contribuiscono anche a mantenere vivi i legami sociali, stimolano l’innovazione e promuovono lo sviluppo di competenze che arricchiscono l’intero territorio. Il Laboratorio delle imprenditorialità gratuito, promosso da Autonomie Locali Italiane, diventa un’opportunità preziosa per chi desidera avviare e far crescere imprese innovative, mettendo a disposizione risorse e conoscenze che facilitano la transizione da idee a realtà imprenditoriali”.

Grazie alla partnership tra ALI Autonomie Locali Italiane, Universitas Mercatorum e 012factory, incubatore certificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e B Corp, è nato quindi il primo percorso “digitale” di avvio all’imprenditorialità sostenibile rivolto a tutti coloro che abbiano un’idea di valorizzazione economica connessa all’impatto sociale e alla salvaguardia ambientale delle bellezze territoriali (artigianati, agricolture, servizi, cooperazioni ed associazionismi, turismi).

L’iniziativa è basata sulla costruzione di modelli d’impresa finalizzati a creare impatti sociali e ambientali con ricadute positive che vadano oltre la vita dell’impresa stessa: nuova occupazione, innovazione sociale, coesione comunitaria, contrasto allo spopolamento, aumento dei servizi.

Il progetto prevede la realizzazione delle attività formative della durata di 3 mesi, in modalità telematica per favorire la partecipazione da tutta Italia. Per i progetti più meritevoli inoltre è previsto l’avvio di una fase di incubazione e supporto per la realizzazione della propria impresa.

Per candidarsi: https://forms.gle/yW61fTuL5XBgXDhp6

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.