ASCOLI PICENO – Nasce ad Ascoli una nuova, importante, Fondazione per attività di solidarietà e, in particolare, per garantire a tutti il diritto di studio. Si chiama “Open Mind”, proprio ad indicare un atteggiamento di massima apertura per aiutare a garantire i diritti di tutti e, in particolare, dei bambini, ed è un’iniziativa dell’imprenditore ascolano Stefano De Angelis, noto come Ceo della società Giocamondo Study leader a livello nazionale nel settore dello studio all’estero per ragazzi.

La nuova Fondazione di solidarietà è stata costituita proprio oggi, 3 febbraio, in concidenza con il cinquantesimo compleanno di De Angelis, nello studio del notaio Calvelli, con una dotazione iniziale di 30.000 euro e sarà subito operativa, con la raccolta di donazioni, con l’obiettivo di garantire in particolare il diritto allo studio per ogni bambino o ragazzo del mondo e la dignità minima ad ogni famiglia. L’attività sarà sviluppata non solo sul territorio italiano, ma anche a livello internazionale, sulla base di specifici progetti che si andranno di volta in volta a realizzare. Compresa l’istituzione di borse di studio sia in Italia che all’estero.

L’ente fondatore è la società Deas che ha nominato tre membri del consiglio di amministrazione: oltre a Stefano De Angelis che è il presidente, anche il padre Giuseppe De Angelis e il fratello Simone De Angelis. Gli altri due membri del cda, nominati dalla società Giocamondo Study, sono Serafina Ionni ed Edoardo Laurenzi (vice presidente). Riferimento operativo sarà Beatrice Capriotti.

“Si apre, proprio da Ascoli, un percorso – sottolinea Stefano De Angelis – che si impernierà sulla promozione dell’educazione, sulla creazione di una rete di supporto internazionale, sul sostegno della dignità dei bambini e del loro futuro garantendo il diritto allo studio, collaborando con associazioni locali, nelle varie zone del mondo in cui si andrà ad intervenire per supportare l’accesso all’ educazione e al benessere, intervenendo nelle aree più vulnerabili. Ci muoveremo contando sulla sensibilità delle persone e delle aziende, a partire da quelle a me più vicine, ma anche su tutti coloro che vorranno aiutarci per questa importante causa. Questa Fondazione è dedicata a mia madre che è venuta a mancare circa un anno e mezzo fa”.

Un primo progetto della neonata Fondazione “Open Mind” è già stato individuato e riguarda una Paese come le Filippine, dove si calcola (secondo l’Unicef) che ogni anno vengano abbandonati o rifiutati circa 250.000 bambini. Questi bambini diventano “senza tetto” e vivono per strada, spesso in condizioni estremamente difficili.

“È fondamentale garantire l’accesso all’educazione ai bambini in difficoltà, – spiega De Angelis che ha visitato personalmente quei luoghi – poiché nelle Filippine le scuole non sono gratuite e l’educazione rappresenta un investimento per il futuro, anche per migliorare le condizioni delle famiglie. Abbiamo individuato due associazioni come “Sos children’s village philippines” e “Kalinga philippines” che ci aiuteranno. Nel villaggio “Sos Children” di Cebu, la prossima estate manderemo già 10 studenti, anche ascolani, a svolgere un’ attività di volontariato coi bambini ospiti di quella struttura. Inoltre, considerando che in quel Paese ci sono villaggi, ognuno dei quali è composto da un numero variabile di case, da un minimo di 6 a un massimo di 20, altro nostro obiettivo sarà sponsorizzare un’intera casa, contribuendo al benessere e al futuro dei bambini ospitati”. Proprio da Ascoli partirà, dunque, un’intensa attività di solidarietà a livello nazionale e internazionale. Le donazioni sono già possibili al seguente Iban: IT70X0103013502000001899375.

