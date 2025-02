ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

L’8 febbraio si terrà ad Ascoli “L’Arte di far sorridere” a Palazzo dei Capitani l’8 febbraio.

Un evento speciale aperto a tutti per scoprire come la magia del teatro, la forza dell’arte e la sensibilità di chi opera nel sociale possano regalare sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale.

Organizzato dall’Associazione Futura e dal Leo Club “Costantino Rozzi” Ascoli Piceno, con la partecipazione dell’UICI di Ascoli Piceno e Fermo e de Il Sole di Giorgia, l’incontro sarà un’opportunità per approfondire il valore della clownterapia e delle attività artistiche e teatrali nel contesto ospedaliero.

Durante l’evento, esperti del settore e testimoni diretti racconteranno come il sorriso possa diventare una vera e propria terapia, in grado di alleviare il dolore e migliorare la qualità della degenza dei più piccoli. Sarà inoltre possibile sostenere le iniziative benefiche dell’Associazione Futura attraverso una raccolta fondi dedicata.

Interverranno:

Luca Carboni – Associazione Futura

Maria Vittoria Tranquilli – Presidente del Leo Club di Ascoli Piceno

Elena Mohwinckel – Il Sole di Giorgia

Gabriele Viviani – Artista e fotoreporter

Dott. Ermanno Ruffini – Primario di Pediatria, Ospedale Mazzoni di Ascoli

L’ingresso è libero. Chi lo desidera potrà contribuire con una donazione a sostegno dell’Associazione Futura e delle sue attività rivolte ai bambini ospedalizzati. Un piccolo gesto può fare una grande differenza.