ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale molto importante nel territorio.

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 11, nelle sale della Bottega del Terzo Settore ad Ascoli, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del corso di primo soccorso in programma a Villa Pigna di Folignano, alla presenza del dottor Massimo Loria, ex primario del Pronto soccorso e Medicina d’urgenza dell’ospedale Mazzoni.

Il corso si terrà da martedì 11 febbraio. Dieci lezioni, ogni martedì e giovedì dalle 17.45, presso l’oratorio Parrocchia San Luca Evangelista nella frazione di Villa Pigna. Per informazioni e iscrizioni il numero WhatsApp 3485910064.

Il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, apre la conferenza: “Dieci lezioni in programma che permetterà a tutti gli interessati di apprendere le nozioni fondamentali da sapere in caso di emergenza. Un corso davvero rivolto a tutti. Ringraziamo il dottor Massimo Loria che ha offerto, gratuitamente, la sua disponibilità. Grazie anche a Patrizia Pirri, l’associazionismo è sempre ben accetto per queste iniziative. Le lezioni si terranno nell’oratorio di Villa Pigna. Non è l’unica iniziativa a riguardo ma si incastra in un programma specifico dedicato alla prevenzione. È già presente un defribrillatore in ogni scuola e nelle sedi sportive del territorio. Si sta lavorando per mettere questi apparecchi nei luoghi pubblici della nostra comunità”.

Patrizia Pirri, curatrice del corso, prosegue: “Abbiamo già fatto diversi concorsi di formazione e prevenzione. In questo caso il corso non si tiene soltanto per insegnare le misure in caso di emergenza ma anche per fare, appunto, prevenzioni. Ci saranno esercitazioni pratiche. Auspichiamo una buona partecipazione, specialmente dai giovani”.

Il dottor Massimo Loria conclude: “Non è solo un corso di primo soccorso ma, evidenziamolo, anche di educazione sanitaria. Un fattore molto importante da rilevare. E’ importante anche dare il consiglio giusto al momento giusto. La tempestività è importante, anche una diagnosi corretta. I sintomi altrettanto. L’obiettivo di questo corso non è solo di insegnare a fare una rianimazione ma anche di codificare la presenza di diverse patologie che possono letteralmente salvare delle vite”.

