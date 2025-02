ASCOLI PICENO – Oggi venerdì 7 febbraio, si celebra la ‘Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo’.

L’Ascoli Calcio, da sempre vicina alle tematiche giovanili e dei ragazzi in età scolare, intende accendere le luci su un fenomeno – frutto di disagio relazionale e carenza di educazione famigliare e civica – che sfocia in soprusi e sopraffazione sui più deboli.

Il Club bianconero, che ogni anno con i progetti scuole incontra e ospita al Picchio Village studenti e studentesse di ogni ordine e grado, intende condannare con forza atti di bullismo, prevaricazione e persecuzione, esprimendo vicinanza alle giovani vittime. La richiesta di aiuto e la condivisione sono le chiavi per poter reagire e debellare un fenomeno che conta dati preoccupanti.

Per l’occasione domani sui canali social il logo ufficiale dell’Ascoli Calcio sarà ‘stretto’ in un nodo blu, simbolo di quella solidarietà e unione necessarie per superare gli episodi di bullismo.

L’Ascoli Calcio invita i propri giovani tifosi a denunciare episodi di bullismo o cyberbullismo, di cui sono a conoscenza o di cui sono vittime, inviando una lettera firmata a ‘Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., Corso Vittorio Emanuele 21’ e specificando il nome della scuola di appartenenza. Il Club garantisce sin da ora l’anonimato del mittente della lettera.

