All’andata il suo gol decise il match, vinto per 1 a 0 dai romagnoli: « Fu una partita bella tosta . Noi arrivavamo da due vittorie importanti con Milan Futuro e Perugia e cercavamo un’ulteriore conferma. Sapevamo che i marchigiani ci avrebbero dato filo da torcere perché avevano una squadra con giocatori forti, di categoria, e, infatti, non è stata una partita facile, ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa con un mio gol su assist di Garetto che mi ha servito questa palla all’altezza del dischetto del rigore».

ASCOLI PICENO – Nell’intervista riportata dal Corriere di Romagna, prima della sfida contro il Picchio, di sabato 8 febbraio, valida per la 26esima giornata del Girone B di Serie C , l’attaccante del Rimini Giacomo Parigi analizza il momento della squadra e l’imminente sfida.

Momento poco brillante per i biancorossi, cinque pareggi nelle ultime gare. «Nell’arco di una stagione momenti come questo dove magari fai più fatica, ci sono, capitano. L’importante è non farlo diventare un problema. Noi, da questo punto di vista, siamo molto tranquilli perché le prestazioni sono sempre state più che positive. Con il Milan e la Lucchese abbiamo messo in campo due ottime gare, con il Perugia se alla fine del primo tempo stava 3-0 per noi nessuno avrebbe potuto dire nulla. Prima o poi tutto girerà, magari nelle prossime partite capitalizzeremo tutto quello che costruiremo. E comunque, come dico sempre, il girone di ritorno è un altro campionato, le squadre si rinforzano, ti conoscono e tutto diventa più difficile e alla fine anche un pareggio è una bella iniezione di fiducia».