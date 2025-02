FIRENZE – Si è concluso con grande successo l’evento “Pastiche Rossiniano”, organizzato da Linfa Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche presso il Teatro del Sale di Firenze domenica 9 febbraio nell’ambito di TASTE, salone enogastronomico di Pitti Immagine a Firenze .

All’evento hanno partecipato 40 giornalisti fiorentini che hanno assistito al debutto della Camera di Commercio delle Marche e di Linfa nel prestigioso contesto fiorentino a celebrare le 32 aziende presenti in fiera.

Molto gradito dagli ospiti è stato anche il collegamento streaming dal Teatro del Sale con la città natale di Rossini, dove ha sede il ristorante dello Chef Daniele Patti che ha intrattenuto i presenti con una sua interpretazione di una ricetta rossiniana raccontando la vita del celebre gourmet e compositore marchigiano.

Tutti gli operatori della stampa concordi nel celebrare il “Pastiche Rossiniano” come l’evento più importante del Fuori di Taste che rappresenta un occasione unica per tutti i brand che espongono in fiera per presentare le proprie novità in un fuori salone di 4 giorni tutto made in Florence.

La serata è stata impreziosita dalle esibizioni del soprano Valentina Corradetti, del baritono Giacomo Medici e del pianista Massimiliano Caporale, con la partecipazione straordinaria di Leonardo Romanelli, creando un affascinante connubio tra musica lirica, teatro e gastronomia.

Il menù del Teatro del Sale, magistralmente predisposto dai cuochi del Cibreo, storico marchio fiorentino, era ispirato alle “Péchés de Vieillesse” rossiniane composizioni per pianoforte dedicate a quattro ingredienti assurdi: acciughe, burro, ravanelli e cetriolini, tutto condito dal Tartufo Nero Pregiato di Roccafluvione.

