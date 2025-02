La gara della 27° giornata di Serie C è in programma lunedì 17 febbraio, alle 20e30, allo stadio ‘Adriatico’ di Pescara

ASCOLI PICENO – Sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa è l’arbitro di PESCARA-ASCOLI, match valido per la 27^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma lunedì 17 febbraio, alle 20:30, allo stadio ‘Adriatico Giovanni Cornacchia’ di Pescara (diretta RAI Sport). Gli Assistenti sono Matteo Lauri della sezione di Gubbio e Nicola Di Meo di quella di Nichelino. Quarto Ufficiale Andrea Zoppi di Firenze.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione della partita Rimini-Ascoli, ha inflitto due giornate di squalifica a Davide Marsura “per avere, al 45′ del pt, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia senza provocargli conseguenze”. Restano in diffida Bando e Menna.

E’ stato squalificato per una giornata il centrocampista del Pescara Niccolò Squizzato, che salterà, dunque, il match di lunedì prossimo con l’Ascoli.

Sono in vendita i biglietti per assistere alla gara in programma lunedì 17 febbraio, alle ore 20:30, allo Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara.

Il circuito di vendita è Ciaotickets. Il prezzo del biglietto per il settore Ospiti Curva Sud è di 12,00 €. I residenti nella Regione Marche potranno acquistare i biglietti solo per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Ascoli Calcio 1898 FC”. La chiusura vendite è fissata alle ore 19:00 di domenica 16 febbraio.

