Per consentire a tutti i cittadini della città delle Cento Torri di usufruire di questo servizio gratuito e ritirare i sacchi necessari

ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova informano la cittadinanza che provvederanno alla proroga delle attività di consegna dei sacchi per la raccolta differenziata, nell’ambito della campagna annuale di sensibilizzazione e supporto alla raccolta sostenibile dei rifiuti. Le due aziende informano che ad oggi, venerdì 14 febbraio, sono stati già distribuiti oltre 13.000 sacchi per la raccolta differenziata.

Le utenze domestiche del comune di Ascoli Piceno potranno quindi ritirare gratuitamente la propria fornitura di sacchi per l’anno 2025 presso il centro di distribuzione situato in via Calzecchi Onesti 12. La distribuzione proseguirà fino a sabato 1 marzo 2025, seguendo i seguenti orari di apertura al pubblico:

• Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

• Il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La proroga dell’attività di consegna dei kit per la raccolta differenziata è stata resa necessaria per consentire a tutti i cittadini di Ascoli Piceno di usufruire di questo servizio gratuito e ritirare i sacchi necessari per effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti.

Si invita pertanto la cittadinanza a recarsi presso il centro di distribuzione entro i termini previsti, muniti di un documento di identità valido e dell’ultima bolletta della tassa rifiuti.

