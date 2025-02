SANREMO – Nel vivo dei giorni di Festival ferve anche l’attività dei rappresentanti delle Marche a Sanremo: mentre a Villa Ormond nell’area marchigiana del Villaggio del Festival i cantanti in gara, da Willy Peyote a Marcella Bella, si fermano a degustare i prodotti dei nostri territori e rispondono alle domande del marchigianissimo Michele Monina, la settimana della canzone italiana è un’opportunità per fare business.

GLI INCOMING NEI SETTORI DI FOOD, WINE E TURISMO

Camera Marche e LINFA hanno presentato ieri, 13 febbraio in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza, hanno organizzato momenti di incoming negli ambiti di food, wine e turismoche hanno visto la partecipazione di importanti consorzi di tutela marchigiani: il Consorzio di Tutela Vini Piceni ed il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Oliva Ascolana del Piceno DOP.

Gli ospiti, buyer, stampa e influencer francesi (oltre a rappresentanti del sistema turistico locale come lo SKAL Costa Azzurra) hanno avuto l’opportunità di degustare a Villa Ormond alcune delle eccellenze marchigiane, tra cui olio extravergine d’oliva, vini pregiati, olive all’ascolana DOP e prodotti con le diverse varietà di tartufo marchigiano, scoprendo la qualità e l’autenticità dei nostri prodotti.

SPAZIO ALLA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

La presenza, accanto a Camera Marche, delle Associazioni di categoria marchigiane, e il supporto delle produzioni agroalimentari, ha permesso nel corso di queste ore di rinsaldare il legame col territorio ligure e con la Camera di Commercio Riviere Liguria.

Inoltre, per rinsaldare i rapporti intrecciati ieri grazie alla Camera di commercio Italiana a Nizza, con operatori economici francesi che tanto hanno apprezzato le eccellenze enogastronomiche dei territori marchigiani, oggi la delegazione istituzionale marchigiana ha fatto visita al Comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat, in un’ottica di rafforzamento delle relazioni economiche tra le Marche e la Costa Azzurra; questo in particolare con l’ occasione della cerimonia ufficiale per firma della convenzione di partenariato tra la Camera di Commercio Italiana di Nizza e il prestigioso Comune del dipartimento delle Alpi Marittime, stretto fra Principato di Monaco e Nizza .

L’incontro si è svolto presso l’Espace Namouna, preceduta da una presentazione delle attività economiche e turistiche della città, volta a rafforzare i legami commerciali tra le due aree, cui hanno preso parte oltre al Presidente di Camera Marche Gino Sabatini e ai suoi Vice Presidenti Giorgio Menichelli e Massimiliano Polacco, anche il Console di Italia a Nizza, Emilio Lolli Ceroni, la Presidente della Camera Italiana a Nizza Patrizia Dal Masso e Alexandra Masson Deputata des Alpes- Maritimes e Presidente du Comité de l’amitié franco-italienne.

CONTINUA IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE A VILLA ORMOND E PER LE VIE DI SANREMO

Intanto la programmazione dell’area Marche al Villaggio del Festival continua: dopo il Carnevale di Fano, presentato ieri, oggi è la giornata dei territori del fermano con la Cavalcata dell’Assunta di Fermo, Servigliano e il Torneo Cavalleresco Castel Clementino, Sant’Elpidio a Mare e La Contesa del Secchio, Porto Sant’Elpidio e Festival Internazionale di Teatro dei Ragazzi, Ortezzano con la musica della tradizione con Ortensia Folk.

Genga e le sue Grotte di Frasassi sono state protagoniste di un laboratorio dedicato ai ragazzi delle scuole sul tema della sostenibilità, la Bottega Teatro Marche ha organizzato masterclass Spettacolo ed Intelligenza Artificiale e AMAP ha presentato “Il Mangiastorie” video alla scoperta della biodiversità.

