CASTORANO – Quello che è sicuramente il più grande evento finora organizzato dalla Scuderia Ferrari a Castorano è stato presentato nei giorni scorsi dal Presidente del Club, Ivan Ameli, introdotto dal Sindaco, Rossana Cicconi, particolarmente orgoglioso. “Trionfo Rosso, Gloria Mondiale” è il nome dell’avvenimento che, rigorosamente patrocinato dall’Amministrazione comunale, si svolgerà il prossimo 9 marzo. Un appuntamento davvero unico nel suo genere con tantissime attrazioni illustrate da Ameli, dopo anche le parole di commiato dell’ex sindaco Graziano Fanesi che nel ricordare la copiosa attività del Club nei sui cinque anni da primo cittadino ha ricordato anche gli albori con il suo predecessore Daniel Ficcadenti.

La prima attrazione è sicuramente rappresentata dalla celebrazione in Municipio dell’intesa “Castorano paese amico di Maranello” che vedrà la storica firma dell’accordo con Luigi Zironi, notissimo ed altrettanto apprezzato Sindaco del celebre comune che dal 1943 è la sede dello stabilimento della Ferrari. Si tratta di un’intesa molto ampia per le occasioni di sviluppo economico e culturale dei due territori e che si sostanzierà anche con l’apposizione di ben quattro cartelli stradali nelle principali vie d’accesso al paese. A seguire ci sarà poi il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Castorano per meriti sportivi al grande pilota vicecampione del Mondo, Giammarco Marzialetti. Oltre a questi due storici momenti ufficiali che vedranno coinvolta l’Amministrazione comunale, l’evento farà vivere a tutta la cittadinanza ed ai visitatori, che si preannunciano particolarmente numerosi per cui la Polizia municipale predisporrà un piano speciale, almeno altri tre situazioni assolutamente d’eccezione: il saluto del Corpo bandistico di Venagrande col presidente Bruno Di Marco e dei giovani dell’Istituto Cdis Spinetoli che canteranno l’Inno di Mameli; la parata equestre “Stile ed Eleganza” diretta dal Maestro Daniele Cannellini del Centro ippico “Le Coste”; la parata per le vie di Castorano di super-car con in testa la Ferrari 296 Gt3 vicecampione del Mondo guidata da Marzialetti; la presentazione ufficiale della Scuderia Ferrari Mrnc12 con tutto lo staff, i piloti e soprattutto le auto che prenderanno parte al prossimo Campionato mondiale; dulcis in fundo, la partecipazione come madrina ufficiale dell’evento di una famosa Miss Italia, attualmente attrice e showgirl, la cui identità Ameli, presidente dell’unico club ufficiale Ferrari in provincia, nonché 23° nel ranking mondiale Ferrari, si è riservato di svelare nei prossimi giorni. Certo della grande riuscita dell’evento il presidente Ameli sciorina in lungo e significativo elenco di ringraziamenti:

“A cominciare da Giammarco Marzialetti ed il suo team manager, l’avvocato Gianluigi Bianchini, che porteranno il nome di Castorano, il Principato di Castorano, come lo chiamo io, in tutte le tappe del Campionato Ferrari Challenge 2025 in cui la Scuderia Mrnc12 parteciperà con quattro auto e rispettivi piloti”. “Fino ad arrivare al ringraziamento più importante di tutti – prosegue Ameli – quello alla Ferrari ed ovviamente alla Scuderia Ferrari Club, la cui Dirigenza ci permette di varare questi eventi”. “ll 9 marzo sicuramente – ancora il Presidente SFC Castorano – sarà una giornata memorabile anche per i tanti personaggi del motorsport che interverranno come Luigi Scarfiotti, figlio del grande Lodovico ultimo pilota aver vinto con la Ferrari a Monza”. Infine Ameli ha riferito di una grande soddisfazione per tutto il Club, quella di aver ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una lettera di ringraziamenti. Quindi il prossimo passo sarà incontrarlo, magari ospitandolo proprio qui a Castorano”. Sarà questo il prossimo evento di Ameli ed il suo Club? La reazione di sorpresa e gioia del sindaco Rossana Cicconi la si può solamente immaginare visto che non siamo riusciti ad immortalarla.

