ASCOLI PICENO – La Ternana cala il tris al Del Duca nella ventottesima giornata del campionato di Serie C Girone B.

A segno Corradini, Cianci e Curcio, tutti nel primo tempo.

Si sfoga sui social il patron dell’Ascoli Calcio Massimo Pulcinelli: “Sarete accontentati dentro il mese di Marzo, vendo e me ne vado! Siamo arrivati alla fine“. Così scrive dopo la sconfitta contro la Ternana in risposta ai cori ed inviti della Curva verso il patron a vendere la società.

Questo il commento di Mister Cudini al termine di Ascoli-Ternana:“Perdere 3-0 e concedere occasioni alla squadra avversaria, senza che se le sia create, toglie autostima e anche fiducia. Abbiamo concesso tre occasioni nel primo tempo e abbiamo subito tre gol. Ieri avevo detto che i dettagli sarebbero stati importanti e oggi in questo non siamo stati bravi, non siamo stati all’altezza di questa partita, almeno stando al risultato, in alcune situazioni siamo stati troppo brutti per essere veri. Poi c’è anche la grandissima qualità della Ternana da considerare, ma oggi non siamo stati lucidi in alcune situazioni”.

Il mister della Ternana Ignazio Abate al termine : Abbiamo fatto una gran partita. Ho visto una squadra che ha saputo tirare fuori carattere e determinazione anche quando c’era da difendere. L’Ascoli comunque aveva alcuni elementi importanti, ma siamo riusciti a prevalere”.

Il centrocampista bianconero, Carpani: “Chiediamo scusa perché perdere 3-0 in casa non ci sta, neanche con la squadra più forte del campionato. La Ternana va detto che è fortissima, per quanto ci riguarda dobbiamo continuare a lavorare e a seguire il Mister. Non si possono lasciare spazi, anche minimi, alla Ternana perché ha la qualità per metterla dentro. Eravamo reduci dall’ottima prestazione di Pescara, poi oggi arriva questa sconfitta, che già domattina analizzeremo al campo prima dell’allenamento. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dare qualcosa in più in alcune situazioni. Se c’è una cosa che mi fa arrabbiare è il terzo gol subìto a pochi secondi dalla fine del primo tempo, sarebbe stato importante andare negli spogliatoi sullo 0-2, avremmo avuto un tempo per recuperare il risultato. Dobbiamo capire il perché delle prestazioni altalenanti, dobbiamo lavorare sul dettaglio. La squadra si allena bene in settimana, quindi è una questione di dettagli, dobbiamo compattarci come stiamo facendo”.

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Curado (32’ st D’Amore), Adjapong; Varone, Odjer (8’ st Gagliardi), Carpani; Silipo (8’ st Tremolada), Forte (8’ pt Corazza), D’Uffizi (32’ st Baldassin). A disp. Livieri, Zagaglia, Maurizii, Bertini, Cosimi, Re, Bando, Maiga Silvestri, Ciabuschi, Caucci. All. Cudini

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito (13’ st Aloi); Vallocchia (13’ st Martella), Corradini, De Boer; Curcio (13’ st Brignola), Cicerelli (35’ Ciammaglichella); Cianci (25’ st Ferrante). A disp. Vitali, Fazzi, Millico, Maestrelli, Donnarumma. All. Abate

ARBITRO: Renzi di Pesaro

RETI: 12’ pt Corradini (T), 16’ pt Cianci (T), Curcio (T):

Ammoniti Cicerelli (T), De Boer (T), Carpani (A). Spettatori 5.612 (di cui 2.473 abbonati) per un incasso di 40.655,62 € (rateo abbonamenti 15.250,12 €). Rec. 4’ pt, 4’ st

