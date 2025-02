OFFIDA – L’8 marzo non è solo una data sul calendario, ma un’occasione per riflettere, ricordare e celebrare il valore, la forza e le storie delle donne. Quest’anno Offida propone la rassegna “Semplicemente Donna” propone una serie di eventi che attraversano arte, cultura, memoria e attualità, invitando tutta la comunità a partecipare.

“Volevamo anticipare calendario messo su per la Giornata Internazionale della Donna – spiega la consigliera Simona Fioravanti – Saranno 3 le giornate dedicate alla Giornata, senza banalizzarla e strumentalizzarla. Partendo dall’evento storico e tragico da cui è nato questo momento di riflessione. La lotta alla parità di genere non dovrebbe essere solo un giorno. C’è bisogno di azione, per sottolineare la forza, l’importanza e il valore aggiunto che la donna apporta”.

“Quello della consigliera Fioravanti è stato lavoro certosino – aggiunge l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi – che ha toccato diversi aspetti della tematica. Un percorso che ci porta nel corpo e nell’anima del mondo femminile, grazie al coinvolgimento delle associazione del territorio.

Occorre modificare quelle gabbie mentali acquisite da uomini e donne. A Offida cerchiamo di riflettere con un percorso a ritroso, dalla resistenza nascosta, affinché la strada che dovranno affrontare bambine e ragazze sia meno ripida possibile. La Cultura è l’arma migliore”.

Sabato 8 marzo: un pomeriggio tra parole e arte

Il primo appuntamento della giornata si terrà alle ore 16 presso la Sala Pertini, si terrà un incontro tra donne, guidato dalla Dottoressa Raffaella Caponi, psicologa e autrice del libro Ti porto dove batte il sole, affiancata da Elaine Cristina De Souza. Un’occasione per confrontarsi su temi profondi e condividere esperienze di fragilità, resistenza e crescita personale, con musica dal vivo a cura di Silvia Premici e Francesco Ciabattoni.

Subito dopo, alle 17.30 presso il Polo Museale Palazzo De Castellotti, verrà inaugurata la mostra “Gabbie. Frammenti di esistenza” dell’artista Angela Valentini, a cura di Loredana Finicelli.

Domenica 9 marzo: suoni, memoria e Resistenza

Il giorno successivo si aprirà con un’esperienza immersiva e suggestiva: “Tracce di donna”, una passeggiata sonora a cura dell’Associazione Culturale 7/8 chili, che partirà alle ore 16.00 da Piazza del Popolo. Attraverso racconti, suoni e suggestioni, il percorso permetterà ai partecipanti di ascoltare e vivere storie di donne che hanno lasciato un segno nella società.

Più tardi, alle 18 presso la Sala Pertini, sarà il momento di immergersi nella storia con l’evento “La Resistenza nascosta”, curato dall’ANPI sezione di Offida. Il focus sarà sulle donne della Resistenza, raccontate attraverso il cinema e la televisione.

Sabato 15 marzo: camminate e racconti al femminile

La celebrazione della donna continuerà anche la settimana successiva, con altri due appuntamenti.

Alle 15, da Piazza del Popolo, partirà “Offida e le donne”, una camminata guidata organizzata da U.S. ACLI Marche, in collaborazione con l’assessorato al Turismo di Offida, che accompagnerà i partecipanti in un percorso tra le vie della città per scoprire il ruolo e l’eredità delle donne nella storia locale.

Poco dopo, alle 17 presso la Sala Pertini, sarà presentato il libro “Protagoniste”, una raccolta di racconti firmati da D. Abbruzzese, G. Dozzini, C. Floris, F. Mangano, P. Peroni e M. Porzi. Un volume che mette in luce storie di donne, raccontate con sensibilità e intensità.

Per tutta la durata della rassegna, presso la Biblioteca Comunale “Maestro E. Portelli”, sarà allestito un angolo libri dedicato alle donne. Un’opportunità per scoprire e approfondire testi scritti da autrici o che trattano tematiche femminili, offrendo spunti di riflessione e nuove prospettive.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.