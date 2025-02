ASCOLI PICENO – Bianconeri al lavoro per il riscatto.

L’Atletico Ascoli viene dalla sconfitta contro il Roma City, match valevole per il girone F di serie D.

Il portale del Club ascolano ha intervistato il Direttore Sportivo Mario Marzetti, ecco le sue dichiarazioni: “La sconfitta di domenica è sicuramente inaspettata perché, visto il gran primo tempo, nessuno pensava ad un ritorno del Roma City, che resta comunque una squadra infarcita di individualità importanti . Avevamo impostato la gara come sempre, tendendo il pallino del gioco e costruendo occasioni che, anche domenica, ci avrebbero consentito di chiudere la prima frazione con più reti di vantaggio. Il periodo che stiamo vivendo però ci porta a subire le situazioni negative alla prima disattenzione. Sapevamo delle difficoltà del campionato ma l’obiettivo prefissato è ampiamente alla nostra portata e faremo di tutto per raggiungerlo. I prossimi due impegni saranno difficili come del resto tutte le partite che affrontiamo dall’inizio del campionato. All’andata, il Castelfidardo fu bravo a metterci in difficoltà. Una squadra neopromossa, costruita intelligentemente e con un allenatore preparato che fa giocare bene le sue squadre. Per l’Avezzano parlano gli ultimi risultati e in particolar modo la vittoria con la Sambenedettese. Anche grazie ai nuovi acquisti del mercato invernale sono riusciti a porsi in una situazione di classifica più tranquilla. L’Atletico Ascoli dovrà affrontare queste partite con il doppio dell’attenzione e provare a dare una svolta ai risultati visto che le prestazioni ci sono sempre state. Dispiace non aver portato a casa qualche vittoria in più che avremmo sicuramente meritato. All’inizio dell’anno la società ci ha chiesto di mantenere la categoria e di capire, strada facendo, se ci fosse la possibilità di fare qualcosa in più. Vista la maggiore difficoltà del torneo rispetto alla scorsa stagione, abbiamo quindi deciso di puntellare la squadra con giocatori importanti. In questo girone sono infatti entrate squadre come Ancona, Recanatese, Teramo e Fermana. Tutte società con un passato nei professionisti. Nonostante un grandissimo girone di andata eravamo consapevoli che le difficoltà sarebbero arrivate, come arrivano per tutti. Purtroppo questo momento si sta prolungando più di quanto immaginassimo. Dobbiamo comunque mantenere la serenità e la consapevolezza che con il lavoro ne usciremo. Il percorso di crescita è in linea con quello che ci eravamo prefissati con la società. Siamo cresciuti nella qualità del lavoro, nell’impegno e nelle competenze. Sono tanti i punti positivi di questo percorso, fermo restando che lavoriamo ogni giorno per aumentarli. Il prossimo obiettivo è il Castelfidardo che dovremo affrontare con la fame e la voglia della partita decisiva. Sono convinto perché vedo i ragazzi lavorare sul campo, vedo lo staff e tutta la società unita e compatta per arrivare insieme all’obiettivo. Testa a domenica sperando di portare a casa questo risultato che manca da qualche settimana ma che, ripeto, ci meritiamo tutti quanti”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.