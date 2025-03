ASCOLI PICENO – Il momento più atteso nella città delle Cento Torri.

“Li frechi’ de San Temmase 4.0” (iscritto alle categorie Baby e Omnia Bona) è il gruppo vincitore assoluto del concorso in maschera 2025 del Carnevale di Ascoli, per il maggior numero di voti ottenuti. Il premio è stato consegnato nel corso della cerimonia svoltasi questo pomeriggio, 9 marzo, con la conduzione di Stefano Traini insieme ad Antonella Regnicoli, al teatro Filarmonici, ad Ascoli. La Mascherina d’oro 2025 è stata assegnata a Roberto Paoletti, mentre la Mascherina d’argento, sempre per l’edizione 2025, è andata a Mariolino Vitelli.

La cerimonia è iniziata, come tradizione, con la consegna degli attestati a tutti i gruppi delle scuole cittadine che si sono mascherate nella mattinata di giovedì grasso, poi si è proceduto, all’assegnazione dei premi alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, del vice sindaco Massimiliano Brugni, del presidente del consiglio comunale Alessandro Bono, dell’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti e del vice presidente della Bcc Sandro Donati. Oltreché, ovviamente, del presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” Marco Olori e di tutto il direttivo composto da Lucio Sermarini, Davide Vannucci, Barbara Tomassini, Giudeppe Pizi, Luigia Rossi Brunori, Daniela Matalucci, Gianluca Iachetti, Stefano Marozzi ed Enrico Angelini Marinucci. Nel corso della cerimonia è stato anche ricordato, con una targa, Marcello Fioravanti, importante figura del Carnevale ascolano, recentemente scomparso. Tra i ringraziamenti speciali dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, quelli al notaio Aleandro Allevi, a Monica Marini e a Nazzareno Cappelli che ha seguito come notaio il Carnevale in tante edizioni del passato.

Ed ecco i premiati del concorso ufficiale in assoluto e per gruppi mascherati divisi per categorie.

Gruppo vincitore assoluto: Li frechi’ de San Temmase 4.0.

Categoria A: al primo posto “La fendana je ‘ngabbiate, l’asculà s’è ‘ngazzate!”; al secondo posto Palazzo Pilastri Saladini dal Fai ai condomini; al terzo posto “Antica trattoria stellata ” ugne piatte na terterata.

Categoria B: al primo posto Voci di corridoio; al secondo posto reggellu c’e’ miss tre mpapite… ma a che serve ssu cerchie proprie nen s’e’ capit!; al terzo posto Angeli del bello.

Categoria C: al primo posto Lascia sta ‘ssa pianta che s’arepigghia; al secondo posto La vulva parlante; al terzo posto Steme n’culennate.

Categoria D: al primo posto Ai-Ap “Ascula’ intelligenze”; al secondo posto Vorrei averlo più duro; al terzo posto So fatte lu pass piu’ lunghe de la amma.

Categoria G: al primo posto Mamma ce’ ditte reguardeteve; al secondo posto Li cellitte e’ repartite tutte; al terzo posto A Carnevale mamma schembare.

Categoria OB (Omnia Bona): al primo posto Li frechi’ de San Temmase 4.0; al secondo posto Penza pe’ li corna tuo’; al terzo posto Pure li mura porta li recchie!.

Per la categoria Baby (da 0 a 10 anni): Li frechi’ de San Temmase 4.0; poi tutti gli altri: Lind Teddy; Priedde e pulle n’e’ mai satulle; Il piccolo principe; Melevisione lupo Lucio e fata Luna; Cugini d’Italia; Ubi maior, Carnevale cessat; Nella rua piu’ illustre ce sete misse li balaustre; Giurassic parc; Baby bersagliere; La pecora ‘n callara; The Quintanich; Trump-Olino di lancio per le olive all’ascolana.

PREMI SPECIALI

La Mascherina d’oro 2025, come detto, è stata assegnata a Roberto Paoletti, mentre la Mascherina d’argento è andata a Mariolino Vitelli. Il Premio Pignoloni 2025, in memoria di Ottorino Pignoloni, è stato assegnato a Mario Castelli, mentre il Premio Sandro Riga 2025 al gruppo “Li Barbi nn’Ascule”. Il Premio “Tonino Fanfulla – Ancaria d’Oro”, alla presenza di Piero Silvaggio, con consegna di un’opera riproducente la Dea Ancaria realizzata da Gianluca Staffolani, è stato assegnato a Luca Virgulti. Menzioni, sempre relative al Premio “Fanfulla” per Mirko Guerrierin (miglior costume) e a Luca Regnicoli (migliore maschera under 25). Il Premio “Giangiacomo Lattanzi” è stato assegnato alla mascherata “La serenata è venut’ a guardà e mò lu passera gn’arevà”. Il Premio “Lu Sfrigne” è stato assegnato a Ugo Capriotti.

Il Premio del concorso Instagram del Carnevale di Ascoli è andato a Federica Cognigni per “Il piccolo principe” insieme a Stefano e Adriano Santori. Il Premio per il concorso fotografico “Kids & Us” è andato a Edoardo Tassi mascherato da Lucio Corsi. Il Premio “Caccia al tesoro” è stato assegnato a Chiara Cicchi e Luigi Gamberini. Il Premio per il concorso per il Gruppo più apprezzato dal pubblico del Carnevale di Ascoli con votazione su whatsapp è andato a “Li frechì de San Temmase 4.0”. Il Premio della Galleria 2019 di Verdesi) è andato ad Antonella Angeletti. Un riconoscimento, con la consegna di un mini-lampadario del Carnevale è stato attribuito a Raniero Isopi che aveva ideato i lampadari colorati in versione originale.

LE MENZIONI SPECIALI

Menzioni speciali dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” riguardano i gruppi Ce seme sbagghiate Carnevale, La pecora ncallara, Sti frechine pare do’ ‘occe d’acqua, Me so’ rotta li scatole, Chi caca sotto la neve prima o poi se scopre, O m’è ditte spetteme rrete lu Giolli.

