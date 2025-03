Per questa occasione l’Associazione Culturale “Il Portico di Padre Brown” e il Banco di Solidarietà “Arca” hanno pensato di organizzare congiuntamente un incontro con uno dei massimi esperti dello scrittore inglese in Italia

ASCOLI PICENO – Domenica 16 marzo, alle ore 18, nella ex cappella del Pio Istituto Sacro Cuore, si terrà la conferenza del mensile Tracce, rivista del movimento di Comunione e Liberazione, che ha suggerito come lettura per il mese di marzo il famoso libro Gilbert Keith Chesterton “Uomovivo”.

La conferenza, sarà introdotta dalla dottoressa Pina Traini, alla quale seguiranno inoltre “incursioni” teatrali e sorprese musicali dei giovani della Compagnia dei Tipi Loschi. Per questa occasione l’Associazione Culturale “Il Portico di Padre Brown” e il Banco di Solidarietà “Arca” hanno pensato di organizzare congiuntamente un incontro con uno dei massimi esperti dello scrittore inglese in Italia, l’avvocato Marco Sermarini, Presidente della Società Chestertoniana Italiana.

Chesterton è stato uno scrittore prolifico e versatile, oltre ad aver scritto un centinaio di libri, ha elaborato contributi per altri duecento libri e centinaia di racconti tra cui la popolare serie con protagonista la figura di padre Brown. In “Uomovivo”, romanzo filosofico il protagonista è Innocent Smith che incarna la sintesi del pensiero dello scrittore: “Smith incarna l’uomo stupito dalle cose, dal loro essere esattamente come sono e al contempo dal loro significare altro da sé. Egli entra in casa sua dal camino, come un ladro, perché per conoscere ciò che già possiede deve riguadagnarlo, osservarlo con stupore da un nuovo punto di vista, come se fosse la prima volta, con sguardo innocente e riconoscente. Per questa invidiabile capacità di stupore egli è davvero un Uomovivo e non un personaggio stanco, annoiato dall’abitudine, come molti dei nostri contemporanei”.

