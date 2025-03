ASCOLI PICENO – Una nuova ed ennesima Testimonianza Formativa è stata riservata dai referenti del Consolato Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo, anche agli studenti del 3° anno del Liceo Classico “Stabili-Trebbiani”, diretto dal professor Arturo Verna, in entrambe le sedi di viale Vellei e di via Faleria. Nelle due diverse giornate del 6 e 12 marzo, sono stati interessati dall’evento gli studenti del terzo anno a cui il Console Giorgio Fiori con il Maestro formatore Emidio Orsini non hanno illustrato nozioni tecniche e normative in materia di sicurezza, ma li hanno sensibilizzati, con l’ausilio di slide e filmati, sull’importanza della Sicurezza nella sua generalità, come parte integrante della vita di tutti i giorni, sottolineando che il primo e irrinunciabile fattore di Sicurezza deve essere insito nei comportamenti di tutti, con azioni ed atteggiamenti ragionati da tenersi, per prevenire incidenti che potrebbero crearsi al lavoro, in casa, così come a scuola e nel tempo libero.

In apertura di ogni appuntamento il Console Fiori, alla presenza della prof.ssa coordinatrice Stefania Valeri in rappresentanza anche della collega Teresa Nucci, ha illustrato ai ragazzi l’onorificenza della Stella al Merito del Lavoro, e con l’ausilio di uno specifico video realizzato da Federazione nazionale, chi sono i Maestri del Lavoro e l’impegno del Consolato Piceno-Fermano nel sociale, con i “Maestri” più esperti e espressamente preparati che tramandano le loro conoscenze ed esperienze lavorative e di vita, ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado dei territori di competenza. E dopo aver anche introdotto l’argomento il Console ha lasciato spazio al collega formatore Emidio Orsini che ha trattato nei dettagli la tematica ma soprattutto interagendo con gli stessi studenti che hanno via via risposto a specifici quesiti con l’ausilio dei loro cellulari, inquadrando ogni volta QRcode proiettati e dimostrando così la loro attenzione ed interesse agli argomenti esaminati. In entrambi gli appuntamenti e come di prassi per analoghe testimonianze un particolare ed interessante momento gli studenti lo hanno avuto con la presentazione di un eccellente caso aziendale in tema di sicurezza sul lavoro, illustrato all’arch. Alessandro Corradetti responsabile della sicurezza della grande impresa edile Panichi di Ascoli Piceno, vincitrice nel 2023 del Premio Sicurezza regionale dei Maestri del Lavoro delle Marche.

L’architetto Corradetti dopo aver raccontato con un filmato l’azienda Panichi e i principali presidi che vengono allestiti nei cantieri edili per prevenire rischi ed infortuni sul lavoro, ha dialogato con gli studenti su come sia indispensabile porre attenzione ad ogni azione quotidiana poiché a volte la distrazione e la superficialità possono avere, per niente, gravi conseguenze. Al termine di entrambe le testimonianze i ragazzi sono stati invitati dai formatori ad esprimere anonimamente, sempre con l’ausilio dei loro cellulari e l’inquadratura di uno specifico QRcode, giudizi sull’iniziativa formativa e le risultanze sono state ancora una volta di approvazione e di grande interesse, con il piacere dei referenti del Consolato Piceno-Fermano a proseguire nel loro impegno sociale verso le nuove generazioni.

