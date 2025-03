ASCOLI PICENO – Appuntamento istituzionale nel tardo pomeriggio del 13 marzo nel capoluogo.

Il Commissario Europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, in visita ad Ascoli e in questi giorni nel Piceno. Presente anche il Ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, e il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Sono stati accolti dal sindaco Marco Fioravanti.

Visita in Pinacoteca e anche per le rue del centro storico con una piccola esibizione dei quintanari dei Sestieri di Ascoli.

“Un’altra bella occasione per far conoscere le bellezze e le tipicità della nostra Ascoli a prestigiosi rappresentanti istituzionali” ha commentato sui Social il primo cittadino ascolano.

