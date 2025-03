ANCONA – “Oltre le Infrastrutture per lo sviluppo della connettività tra le Marche e la Macroregione Adriatico-Ionica” è il titolo del progetto che Camera Marche, nell’ambito del Programma Infrastrutture del Fondo Perequativo di Unioncamere, organizza in collaborazione con Uniontrasporti e il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, Associazione transfrontaliera per lo sviluppo del bacino adriatico ionico con sede operativa presso l’ente camerale marchigiano che ne è socio fondatore.

Martedì 18 marzo 2025 alle ore 11:30, presso la Sala Parlamentino della Camera di Commercio delle Marche, ad Ancona , alla presenza di stampa e attori dello sviluppo regionale e internazionale sarà illustrato il progetto, che si articolerà in una serie di incontri nei Paesi interessati con evento conclusivo a Roma, e prevede la ricognizione delle diverse situazioni infrastrutturale dell’area; obiettivo finale la creazione e promozione di un sistema intermodale integrato capace di rafforzare la connettività regionale e stimolare la crescita economica attraverso una rete di trasporti dialogante ed efficiente.

L’intero progetto, a partire dall’incontro di lancio di martedì, si propone anche di sottolineare e rafforzare ruolo strategico delle Marche all’interno della Macroregione Adriatico-Ionica (EUSAIR). Interverranno alla presentazione Gino Sabatini (Presidente della Camera di Commercio delle Marche e del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio), Antonello Fontanili (Direttore di Uniontrasporti), Michele De Vita (Segretario Generale del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio), Robert Rakar (Direttore della Camera di Commercio di Primorska (Slovenia) – online) Milica Dubljevic (Associazione dei Trasporti della Serbia – video). Le conclusioni sono affidate al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

sarà possibile partecipare da remoto utilizzando questo link https://meet.google.com/kyt-ttch-yrm

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.